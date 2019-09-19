Son Dakika Haberleri: Trump: powell ve fed bir kez daha başarısız oldu
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Trump: powell ve fed bir kez daha başarısız oldu

39 dakika önce

ABD Başkanı Donald Trump, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) 25 baz puanlık faiz indirimini eleştirerek, "Powell ve Fed'in bir kez daha başarısız olduğunu" söyledi.

Trump: powell ve fed bir kez daha başarısız oldu, System.String[]

ABD Başkanı Donald Trump, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) 25 baz puanlık faiz indirimini eleştirerek, "Powell ve Fed'in bir kez daha başarısız olduğunu" söyledi.

Fed, Çarşamba günkü Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısı sonrası politika faizini 25 baz puan düşüşle yüzde 1.75-2.0 düzeyine çekti. Banka'dan yapılan açıklamada söz konusu kararda "küresel gelişmeler ve yatay enflasyonun" etkili olduğu belirtildi.

Fed açıklaması sonrası resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Trump, "Jay Powell ve Fed bir kez daha başarısız oldu. Ne cesaret, ne sağduyu, ne de öngörü var! Kötü bir iletişim" dedi.

Bunun yanında Trump, San Diego'da söz konusu faiz kararıyla ilgili gazetecilerin sorularını yanıtlarken, Fed'in "bazı hatalar yaptığını" fakat söz konusu faiz indiriminin "iyi" olduğunu belirtti. Trump, Powell'ın faizleri "çok hızlı yükselttiğini ve çok yavaş düşürdüğünü" vurgulayarak, ABD'nin de Avrupa Birliği ile aynı "avantajlara" sahip olması gerektiğini söyledi. Buna karşılık Trump, işletmelerin "oldukça iyi" durumda olduğunu ve ABD ekonomisi performansının da güçlendiğine dikkat çekerek faiz kararının "o kadar da önemli olmadığını" söyledi.

Avrupa Birliği, Donald Trump, Fed, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 11:08 Kaynak: DHA
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