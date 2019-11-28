Trump: Radikal solun baskısı var ama 'Şükran Günü' ismi değişmeyecek

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı (ABD) Donald Trump Florida'da yaptığı miting konuşmasında taraftarlarına ülkedeki radikal solun baskılarına karşı durarak 'Şükran Günü' ismininin değiştirilmesine müsaade etmeyeceğini söyledi.



Artık New York'ta değil Florida'daki evinde kalacağını duyuran Trump, burada 'eve dönüş' mitingi düzenledi ve 28 Kasım Şükran Günü'ne denk gelen konuşmasında laik bir resmi tatil günü olan 'Şükran Günü'nün isminin değiştirilmesi gerektiğini savunan sol siyasetçileri hedef gösterdi.