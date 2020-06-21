Trump: Rakamların kötü görünmemesi için Covid-19 testinin azaltılmasını istedim
ABD Başkanı Donald Trump, seçim mitingi düzenlediği Tusla'daki konuşmasında, salgına dair istatistiklerin karamsar görünmemesi için yapılan testlerin sayısının azaltılması talimatını verdiğini söyledi.
ABD Başkanı Donald Trump, seçim mitingi düzenlediği Tusla'daki konuşmasında, salgına dair istatistiklerin karamsar görünmemesi için yapılan testlerin sayısının azaltılması talimatını verdiğini söyledi.View on euronews
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21.06.2020 20:03:56. #1.13#
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