Son Dakika Haberleri: Trump, 'rakiple ilgili itibarsızlaştırıcı bilgiyi kullanırım' sözlerinden geri adım attı
BBC
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Trump, 'rakiple ilgili itibarsızlaştırıcı bilgiyi kullanırım' sözlerinden geri adım attı

4 saat önce

ABD Başkanı Donald Trump, hafta içinde bir televizyon röportajı sırasında söylediği "yabancı ülkeden gelecek rakibi itibarsızlaştırıcı bilgiyi kabul ederim" sözlerinden geri adım attı.

Trump, 'rakiple ilgili itibarsızlaştırıcı bilgiyi kullanırım' sözlerinden geri adım attı, System.String[]

ABD Başkanı Donald Trump, hafta içinde bir televizyon röportajı sırasında söylediği "yabancı ülkeden gelecek rakibi itibarsızlaştırıcı bilgiyi kabul ederim" sözlerinden geri adım attı.

Beyaz Saray yönetimine yakın Fox televizyonuna konuşan Trump, böyle bir bilgiyi bu kez "kesinlikle" FBI'a bildireceğini savundu.

Donald Trump hafta içinde ABC televizyonunda yayınlanan röportajında, "Biri sana rakiple ilgili elinde bilgiler olduğunu söyleyecek. Sen de 'Hemen FBI'ı aramalıyım' diyeceksin. Yok daha neler" şeklinde konuşmuştu.

Oval Ofis'te yapılan bu açıklamalar, Demokrat Partili politikacıların yanı sıra, Trump'ın kendi partisinin önemli isimlerinin de tepkisini çekti.

Başkan'a yakın isimlerden Senatör Lindsey Graham açıklamaların "yanlış" olduğunu söyledi.

Federal Seçim Kurulu Başakanı Ellen Weintraub da "Bunu hatırlatmam gerekeceğini hiç düşünmemiştim" diyerek bir Twitter paylaşımı ile kanunu hatırlattı.

Weintraub'un hatırlattığı kanun maddesinde "yabancı bir ülkeden böyle bir bilgi alınmasının yasadışı olduğu ve böyle bir teklif halinde FBI'a başvurulması gerektiği" kaydediliyor.

Trump Fox televizyonuna neler söyledi?

Cuma günü gerçekleşen röportajda aynı sorunun tekrarlanması sonrası Trump, "Tabii ki FBI'a ya da Adalet Bakanı'na veya onun gibi birine başvurursun" dedi ve devam etti:

"Elbette böyle yaparsın. Ülkene böyle bir müdahale yapılmasını kabul edemezsin. Ama tabii neymiş diye de bakarsın. Çünkü bakmadan da kötü olduğunu bilemezsin"

Donald Trump'ın Fox kanalına verdiği röportaj 73'ncü yaş doğum gününde gerçekleşti.

BBC
Haber Yayın Tarihi : 15.06.2019 12:09 
Beyaz Saray, Fox, Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Dünya
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