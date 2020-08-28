Trump resmen Cumhuriyetçi Parti'nin başkan adayı oldu: 'Biden seçilirse Amerikan rüyasını yok... - Son Dakika
BBC

Trump resmen Cumhuriyetçi Parti'nin başkan adayı oldu: 'Biden seçilirse Amerikan rüyasını yok...

ABD Başkanı Donald Trump, 3 Kasım'da yapılacak başkanlık seçimlerinde Cumhuriyetçi Parti'nin başkan adayı olmayı resmen kabul etti ve seçilmesini "Amerikan rüyasının kurtuluşu" olarak niteledi.

Trump resmen Cumhuriyetçi Parti'nin başkan adayı oldu: 'Biden seçilirse Amerikan rüyasını yok..., System.String[]

ABD'de 4 gün süren Cumhuriyetçi Parti kurultayı, ABD Başkanı Donald Trump'ın 3 Kasım'da yapılacak başkanlık seçimlerinde Cumhuriyetçi Parti'nin başkan adayı olmayı resmen kabul etmesiyle sona erdi.

1 saat 10 dakika süren kapanış konuşmasında Trump, Demokrat Parti'nin başkan adayı Joe Biden'a yüklendi.

Biden'ın göreve seçilmesi halinde, "Amerikan rüyasını yok edeceğini" söyleyen Trump, 10 hafta kalan seçimleri şöyle tanımladı:

"Bu seçim şunu belirleyecek: Amerikan rüyasını kurtaracak mıyız, yoksa sosyalist bir gündemin geleceğimizi mahvetmesine izin mi vereceğiz? Yasalara saygılı vatandaşları mı koruyacağız, yoksa vatandaşlarımızı tehdit eden vahşi anarşistlerin, provokatörlerin ve suçluların dizginlerini serbest mi bırakacağız?"

Biden'ın ismini 40'tan fazla kez andı

Trump'ın Demokratlara yönelik eleştirilerinin odağında, son aylarda gündeme damga vuran Black Lives Matters (Siyahların Hayatı Değerlidir) protestoları ve sokaklarda yükselen gerginlik vardı.

Trump, rakibinin "vahşi anarşistleri Amerikan şehirlerine salacağını" da ileri sürdü ve geçen hafta Demokrat Parti'nin kurultayında Amerika'nın ırksal, sosyal ve ekonomik eşitsizliklerle anıldığını söyledi. "Size çok basit bir sorum var" diyen Trump, "Ülkemizi kötülemeye bu kadar vakit harcayan Demokrat Parti nasıl olur da ülkemizi yönetebilir?" dedi.

"Solcular geçmişe baktığında Amerika'yı dünyanın en özgür, adil ve nadir ulusu olarak görmüyor" diyen Trump, "Bunun yerine, günahları için cezalandırılması gereken aşağılık bir ulus görüyorlar" sözlerini sarf etti.

Kurultay konuşmasında Trump'ın 40'tan fazla kez rakibi Biden'ın ismini andığı belirlenirken, Biden'ın geçtiğimiz haftaki kurultay konuşmasında Trump'ın adını hiç zikretmemiş olması dikkat çekti.

Seçmenlerden kendisine 4 yıl daha başkanlık yapma yetkisi isteyen Trump, seçilirse koronavirüs salgınını defetmeyi ve Afrika kökenli Amerikalılara yönelik polis cinayetleri sonrası başlayan protestoları bastırmayı da vadetti.





Biden ne cevap verdi?

Trump'ın selefi Barack Obama'nın başkan yardımcılığı görevini yürütmüş olan Demokrat başkan adayı Joe Biden, Twitter üzerinden cevap verdi. Biden "Trump size Biden'ın Amerikası'nda güvende olamayacağınızı söylediğinde çevrenize bakın ve kendinize şu soruyu sorun: Donald Trump'ın Amerikası'nda ne kadar güvende hissediyorum?"

Koronavirüs salgını nedeniyle seçim mitingleri yapmayacağını açıklayan Biden, kısa süre içinde seçim gezilerine başlayacağını duyurdu.

Biden'ın başkan yardımcısı adayı de "Donald Trump ABD başkanlarının en temel ve önemli görevinde başarısız oldu: Amerikan halkını koruyamadı. Bu kadar basit ve net" dedi.

Seçime 68 gün kala Biden seçim anketlerinde Trump'ın yaklaşık yüzde 7 önünde görünüyor.

Amerika Birleşik Devletleri, Cumhuriyetçi Parti, Donald Trump, Dünya, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.08.2020 12:52

Son Dakika Dünya Trump resmen Cumhuriyetçi Parti'nin başkan adayı oldu: 'Biden seçilirse Amerikan rüyasını yok... - Son Dakika Dünya

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