Son Dakika Haberleri: Trump: "Ruhani ile 'şartsız' görüşeceğime yönelik haberler yalan"
Son Dakika Güncel Haber

Trump: "Ruhani ile 'şartsız' görüşeceğime yönelik haberler yalan"

9 dakika önce

ABD Başkanı Donald Trump, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile New York'ta 'ön şartsız' görüşmek istediğine ilişkin haberleri yalanladı.

Trump:

ABD Başkanı Donald Trump, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile New York'ta 'ön şartsız' görüşmek istediğine ilişkin haberleri yalanladı.

ABD Başkanı Donald Trump, New York'ta 74. Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nda İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile görüşeceğine yönelik çıkan haberlerle ilgili açıklama yaptı. Trump sosyal medyada hesabından yaptığı açıklamada, "Sahte haberler, İran'la "şartsız" görüşmek istediğimi söylüyor. Bu her zamanki gibi yanlış bir açıklamadır" dedi.

ABD medyasında, Trump'ın Ruhani ile New York'ta ön şartsız görüşmek istediği öne sürülmüştü.

(İHA)

Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, New York, İran, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.09.2019 10:15 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



ABD Başkanı Trump'tan "Muhtemel bir saldırıya hazırız" mesajı
Dünyanın gözü Çankaya Köşkü'ndeki Türkiye-Rusya-İran zirvesine çevrildi Dolar yeni haftaya yükselişle başladı! İşte son durum Son dakika! Ümraniye'de kamyon otobüse çarptı: 9 yaralı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.9.2019 10:24:33. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Trump: "Ruhani ile 'şartsız' görüşeceğime yönelik haberler yalan"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]