Trump: Rusya bize tıbbi malzeme gönderdi

ABD Başkanı Donald Trump, koronavirüs (Covid-19) gelişmelerine dair düzenlediği basın toplantısında, "Rusya bir uçak dolusu malzeme, tıbbi ekipman gönderdi bu da harika bir şey" dedi.

ABD Başkanı Donal Trump, Koronavirüs Görev Gücü üyeleri, koronavirüs salgınına dair düzenlediği basın toplantısında, "Söylemeliyim ki birçok ülke ile harika ilişkilerimiz var. Çiz bize bazı yardımlar gönderdi bu da çok güzel. Rusya bir uçak dolusu malzeme, tıbbi ekipman gönderdi bu da harika bir şey" ifadelerini kullandı. Ayrıca Trump, diğer ülkelerin de ABD'ye 'çok şaşırdığı ve mutlu olduğu şeyler' gönderdiğini belirtti.

TRUMP'TAN MUHABİRE KORONAVİRÜS TEPKİSİ

Öte yandan Trump, CNN Muhabiri Jim Acosta'nın "Bunu yanlış yönettiğinizi düşünen Amerikalılara ne cevap verirsiniz?" sorusuna ise, "Senin gibi insanlar ve CNN böyle şeyler söylüyor. Bu nedenle insanlar CNN'i dinlemek istemiyor. Normal bir soru sorabilirdin. Yaptığım açıklamalar şunlardır: Ülkeyi sakin tutmak istiyorum, ülkede panik yaratmak istemiyorum. Paniğe senden bile daha iyi neden olabilirdim. Çok şey yapabilirdim. Seni küçük bir lig oyuncusu gibi gösterebilirdim. Ama biliyor musun ne? Bunu yapmak istemiyorum" şeklinde yanıt verdi.