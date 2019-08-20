Son Dakika Haberleri: Trump : "Rusya G7'ye geri dönmeli"
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Trump : "Rusya G7'ye geri dönmeli"

43 dakika önce

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya'nın dünyanın en güçlü ülkelerinin oluşturduğu G7 Liderleri Zirvesi'ne geri dönmesi gerektiğini söyledi.

Trump :
ABD Başkanı Donald Trump, Rusya'nın dünyanın en güçlü ülkelerinin oluşturduğu G7 Liderleri Zirvesi'ne geri dönmesi gerektiğini söyledi. ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da muhabirlerle yaptığı görüşmede, Rusya'nın dünyanın en güçlü ülkelerinin oluşturduğu G7 toplantılarına geri dönmesi gerektiğini söyledi. Trump, "Rusya hakkında konuşuyoruz, çünkü birçok G7 toplantısına katıldım... Rusya'nın bu grubun içinde olmasının çok daha uygun olduğunu düşünüyorum" dedi.
TRUMP'TAN FED'E UYARI Trump aynı toplantıda ayrıca, ABD Merkez Bankasının proaktif olması ve faiz oranlarını düşürmesi gerektiğini söyledi. "Resesyondan çok uzaktayız" iddiasında bulunan Trump, ABD'nin Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>ekonomi yönetimini iyi yürüttüğünü ancak Çin'in üstesinden gelinmesi gereken bir gerçek olduğunu vurguladı. Hükümetin olası vergi indirimlerine sıcak baktığını belirten Trump, bunun hakkında düşündüğü bir şey olduğunu vurgulayarak, henüz harekete geçmeyi düşünmediğini aktardı.
SİLAH YASASIYLA İLGİLİ AÇIKLAMA ABD'de artan silahlı saldırılar sonrası gündeme gelen silah taşıma yasasıyla ilgili olarak da değerlendirmede bulunan ABD Başkanı, yönetimin yeni silah yasası konusunda Demokratlarla çok anlamlı bir tartışma içinde olduğunu söyledi.
(Serkan Bayar/İHA)
Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Rusya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 11:45 Kaynak: İHA
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