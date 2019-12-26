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Trump: "Rusya, Suriye ve İran, İdlib'de binlerce masum insanı öldürüyor veya öldürmek üzere, bunu...
7 saat önce
Trump: "Rusya, Suriye ve İran, İdlib'de binlerce masum insanı öldürüyor veya öldürmek üzere, bunu yapmayın.
Haber Yayın Tarihi: 26.12.2019 05:34 Kaynak: AA
Trump: " Rusya, Suriye ve İran, İdlib'de binlerce masum insanı öldürüyor veya öldürmek üzere, bunu yapmayın. Türkiye katliamı durdurmak için çalışıyor"
Son Dakika Suriye ilk kez Rus şirketle birlikte Akdeniz'de petrol çalışmalarını başlattı Trump: Türkiye İdlib'deki sivil ölümlerini durdurmak için çok çalışıyor Rusya, Rakka'daki kritik üssü ABD'den devraldı Libya'nın askeri destek istemesinin ardından TSK'nın yurt dışındaki varlığı 12 ülkeye yükselecek