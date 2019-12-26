Trump: "Rusya, Suriye ve İran, İdlib'de binlerce masum insanı öldürüyor veya öldürmek üzere, bunu... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Trump: 'Rusya, Suriye ve İran, İdlib'de binlerce masum insanı öldürüyor veya öldürmek üzere, bunu... - Son Dakika

Trump: "Rusya, Suriye ve İran, İdlib'de binlerce masum insanı öldürüyor veya öldürmek üzere, bunu...

7 saat önce

Trump: "Rusya, Suriye ve İran, İdlib'de binlerce masum insanı öldürüyor veya öldürmek üzere, bunu yapmayın.

Trump:

Trump: " Rusya, Suriye ve İran, İdlib'de binlerce masum insanı öldürüyor veya öldürmek üzere, bunu yapmayın. Türkiye katliamı durdurmak için çalışıyor"

Donald Trump, Suriye, İdlib, Rusya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.12.2019 05:34 Kaynak: AA
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