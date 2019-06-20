Trump: Rusya ve Çin ile iyi ilişkiler kurmak önemli
1 saat önce
G20 zirvesi sırasında Çin Devlet Başkanı Xi ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ayrı ayrı görüşeceğini söyleyen ABD Başkanı Donald Trump, Washington için Rusya ve Çin ile iyi ilişkiler kurmanın "önemli" olduğunu vurguladı.
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 07:33 Kaynak: DHA
G20 zirvesi sırasında Çin Devlet Başkanı Xi ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin
ile ayrı ayrı görüşeceğini söyleyen ABD Başkanı Donald Trump
, Washington
için Rusya ve Çin ile iyi ilişkiler kurmanın "önemli" olduğunu vurguladı. Fox News
'a konuşan Trump, 28-29 Hazirah tarihlerinde Japonya
'nın Osaka kentinde yapılacak zirve sırasında Xi'nin yanı sıra Putin ile de bir araya geleceğini söyledi:
"Rusya ile iyi geçinmek, uzlaşmak istiyorum ve bunu yapacağımızı düşünüyorum. Çin ile de iyi geçinmek istiyorum ve bunu yapacağımızı düşünüyorum. Gelecek hafta Japonya'da yapılacak G20 toplantısında her ikisi ile de bir araya geleceğim" dedi.
- İstanbul
Rusya basını yazdı: Su-35S tipi savaş uçakları Kırım'a yerleştirilecek
DenizBank, QNB Finansbank ve TEB, tek ATM'de birleşti
HDP Eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın tutukluluğu devam edecek
Yaşlı çiftin yolda bulup jandarmaya teslim ettikleri çanta, hayatlarını kararttı