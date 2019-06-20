Son Dakika Haberleri: Trump: Rusya ve Çin ile iyi ilişkiler kurmak önemli
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Trump: Rusya ve Çin ile iyi ilişkiler kurmak önemli

1 saat önce

G20 zirvesi sırasında Çin Devlet Başkanı Xi ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ayrı ayrı görüşeceğini söyleyen ABD Başkanı Donald Trump, Washington için Rusya ve Çin ile iyi ilişkiler kurmanın "önemli" olduğunu vurguladı.

Trump: Rusya ve Çin ile iyi ilişkiler kurmak önemli, System.String[]
G20 zirvesi sırasında Çin Devlet Başkanı Xi ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ayrı ayrı görüşeceğini söyleyen ABD Başkanı Donald Trump, Washington için Rusya ve Çin ile iyi ilişkiler kurmanın "önemli" olduğunu vurguladı.
Fox News'a konuşan Trump, 28-29 Hazirah tarihlerinde Japonya'nın Osaka kentinde yapılacak zirve sırasında Xi'nin yanı sıra Putin ile de bir araya geleceğini söyledi:
"Rusya ile iyi geçinmek, uzlaşmak istiyorum ve bunu yapacağımızı düşünüyorum. Çin ile de iyi geçinmek istiyorum ve bunu yapacağımızı düşünüyorum. Gelecek hafta Japonya'da yapılacak G20 toplantısında her ikisi ile de bir araya geleceğim" dedi.
 


- İstanbul
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 07:33 Kaynak: DHA
Vladimir Putin, Rusya Federasyonu, Çin Halk Cumhuriyeti, Donald Trump, Ekonomi
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