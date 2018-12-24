Trump: S. Arabistan Suriye'nin yeniden inşasını üstlendi
41 dakika önce
Trump, "Suudi Arabistan, ABD'nin yerine Suriye'nin yeniden inşasına yardım için gereken parayı harcamayı kabul etti.
Trump
, " Suudi Arabistan
, ABD
'nin yerine Suriye
'nin yeniden inşasına yardım için gereken parayı harcamayı kabul etti. Gördünüz mü? 5000 mil uzaklıktaki ABD yerine son derece zengin ülkelerin komşularının yeniden inşasına yardım etmesi hoş değil mi? Teşekkürler Suudi A!" dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 09:43
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