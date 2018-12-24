Son Dakika Haberleri: Trump: S. Arabistan Suriye'nin yeniden inşasını üstlendi

Trump: S. Arabistan Suriye'nin yeniden inşasını üstlendi

41 dakika önce

Trump, "Suudi Arabistan, ABD'nin yerine Suriye'nin yeniden inşasına yardım için gereken parayı harcamayı kabul etti.

Trump: S. Arabistan Suriye'nin yeniden inşasını üstlendi, System.String[]
Trump, " Suudi Arabistan, ABD'nin yerine Suriye'nin yeniden inşasına yardım için gereken parayı harcamayı kabul etti. Gördünüz mü? 5000 mil uzaklıktaki ABD yerine son derece zengin ülkelerin komşularının yeniden inşasına yardım etmesi hoş değil mi? Teşekkürler Suudi A!" dedi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 09:43 

Amerika Birleşik Devletleri, Suriye, Suudi Arabistan, Donald Trump, Ekonomi
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