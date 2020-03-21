Trump, sadece 20 hastada denenen 2 ilacın koronavirüse iyi geldiğini savundu - Son Dakika
Son Dakika Dünya Trump, sadece 20 hastada denenen 2 ilacın koronavirüse iyi geldiğini savundu - Son Dakika Dünya

Trump, sadece 20 hastada denenen 2 ilacın koronavirüse iyi geldiğini savundu

6 saat önce

ABD Başkanı Donald Trump, Twitter hesabında sadece 20 hastada denenen 2 ilacın koronavirüse iyi geldiğini yazdı. Bu mesaj sonrası ABD'de Hydroxychloroquine ve Azithromycin adlı ilaçlara olan talep hızla arttı.

Trump, sadece 20 hastada denenen 2 ilacın koronavirüse iyi geldiğini savundu, System.String[]

ABD Başkanı Donald Trump'ın, koronavirüse (Covid-19) iyi geldiğini söylediği ilaçların tanıtımını yapması tepki çekti.


Trump, cumartesi günü Twitter'daki paylaşımlarında, tıbbi açıdan etkileri henüz kanıtlanmamış iki ilacın adını vererek Covid-19 hastalığına iyi geldiğini savundu. Bu ilaçlardan birinin sadece 20 koronavirüs hastası üzerinde denendiği biliniyor.

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Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 21.03.2020 10:15 

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