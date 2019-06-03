Son Dakika Haberleri: Trump, Sadık Khan'ı uçağı daha yere inmeden eleştirdi
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Trump, Sadık Khan'ı uçağı daha yere inmeden eleştirdi

9 dakika önce

ABD Devlet Başkanı Donald Trump İngiltere ziyareti daha başlamadan Londra Belediye Başkanı Sadık Khan'ı Twitter'da eleştirerek "Zavallı soğuk nevale" dedi.

Trump, Sadık Khan'ı uçağı daha yere inmeden eleştirdi, System.String[]
ABD Devlet Başkanı Donald Trump İngiltere ziyareti daha başlamadan Londra Belediye Başkanı Sadık Khan'ı Twitter'da eleştirerek "Zavallı soğuk nevale" dedi. ABD Devlet Başkanı Donald Trump ve eşi Melania Trump 3 günlük resmi ziyaret için İngitere'nin başkenti Londra'ya geldi. Trump, uçağı havaalanına inmeden bir süre önce, geçmişte aralarında sorunlar olan Sadık Khan'ı Twitter'dan eleşirdi. Trump Tweet'inde, İngiltere ziyaretinde kendisine özel ilgi gösterilmemesi gerektiğini söyleyen Sadık Khan için "Zavallı soğuk nevale" diyerek, Khan'ın kendisinin İngiltere ziyaretini dört gözle beklediğini ifade etti. Trump, İngiltere ziyareti kapsamında Kraliyet Ailesi üyeleriyle bir araya gelecek. Trump'ın Başbakan Theresa May ile iklim değişikliği ve Çin teknoloji şirketi Huawei'yi görüşmesi bekleniyor. Trump'ın ziyareti sırasında Londra, Manchester, Belfast ve Birmingham da dahil olmak üzere bazı şehirlerde protesto gösterileri planlanıyor.
(İHA)
Haber Yayın Tarihi : 03.06.2019 01:41 Kaynak: İHA
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