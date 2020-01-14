Trump sahaya indi - Son Dakika
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Trump sahaya indi

6 saat önce

ABD Başkanı Donald Trump dün akşam eşi Melania Trump ile birlikte ulusal üniversiteler arası ragbi şampiyonluk maçı öncesi sahaya çıktı.

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ABD Başkanı Donald Trump dün akşam eşi Melania Trump ile birlikte ulusal üniversiteler arası ragbi şampiyonluk maçı öncesi sahaya çıktı.

Louisiana eyaleti New Orleans kentinde akşam saatlerinde LSU ve Clemson arasında oynanan şampiyonluk maçı öncesi sahaya çıkan Donald Trump ve eşine seyirciler, "dört yıl daha" şeklinde tezahürat yaptılar. Maç öncesi büyük güvenlik önlemleri alındı ve Superdome standının girişi ve saha içi K9 köpekleriyle polis koruması altına aldı. ABD Gizli Servisi maç öncesi yasaklanan maddelerin listesini yayınladı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Trump ve eşinin sahaya girişi

Saha kenarından ilerleyişleri

Sahanın ortasına gelişleri


Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.01.2020 10:03 Kaynak: DHA
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