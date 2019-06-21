Son Dakika Haberleri: Trump: Saldırıdan 10 dakika önce vazgeçtik
Son Dakika Ekonomi Haber

Trump: Saldırıdan 10 dakika önce vazgeçtik

42 dakika önce

ABD Başkanı Trump, dün gece İran'da 3 farklı yere saldırı düzenleyeceklerini ancak saldırıdan 10 dakika önce vazgeçtiklerini açıkladı.

Trump: Saldırıdan 10 dakika önce vazgeçtik, System.String[]
ABD Başkanı Trump, dün gece İran'da 3 farklı yere saldırı düzenleyeceklerini ancak saldırıdan 10 dakika önce vazgeçtiklerini açıkladı.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 21.06.2019 04:18 
İran, Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



ABD'li bakanla konuşmasını anlatan Binali Yıldırım: Adam şaşırdı, 'Impossible, impossible' dedi Son dakika! Trump: Bu geceden itibaren İran'a yaptırımlara daha fazlası eklenecek 7 yıl önce yaban mersini bahçesi kurmuştu! Şu an 1 dönümünden 80 bin lira kazanıyor Sosyetik kasap Nusret Gökçe'nin Yunanistan'daki dükkanı ceza kesilerek kapatıldı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.6.2019 17:00:02. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Trump: Saldırıdan 10 dakika önce vazgeçtik
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]