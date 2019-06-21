Trump: Saldırıdan 10 dakika önce vazgeçtik
42 dakika önce
ABD Başkanı Trump, dün gece İran'da 3 farklı yere saldırı düzenleyeceklerini ancak saldırıdan 10 dakika önce vazgeçtiklerini açıkladı.
Haber Yayın Tarihi : 21.06.2019 04:18
ABD Başkanı Trump, dün gece İran
'da 3 farklı yere saldırı düzenleyeceklerini ancak saldırıdan 10 dakika önce vazgeçtiklerini açıkladı.
ABD'li bakanla konuşmasını anlatan Binali Yıldırım: Adam şaşırdı, 'Impossible, impossible' dedi
Son dakika! Trump: Bu geceden itibaren İran'a yaptırımlara daha fazlası eklenecek
7 yıl önce yaban mersini bahçesi kurmuştu! Şu an 1 dönümünden 80 bin lira kazanıyor
Sosyetik kasap Nusret Gökçe'nin Yunanistan'daki dükkanı ceza kesilerek kapatıldı