Trump: "Sanders'ın destekçileri gerçek, Bloomberg ile yarışmayı tercih ederim" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Trump: 'Sanders'ın destekçileri gerçek, Bloomberg ile yarışmayı tercih ederim' - Son Dakika

Trump: "Sanders'ın destekçileri gerçek, Bloomberg ile yarışmayı tercih ederim"

20 dakika önce

ABD Başkanı Donald Trump, Bernie Sanders'ın "gerçek destekçiler"i olduğuna işaret ederek, 3 Kasım'da yapılacak başkanlık seçimlerinde Demokrat rakibi olarak eski New York Belediye Başkanı milyarder Michael Bloomberg'i tercih edeceğini söyledi.

Trump:

ABD Başkanı Donald Trump, Bernie Sanders'ın "gerçek destekçiler"i olduğuna işaret ederek, 3 Kasım'da yapılacak başkanlık seçimlerinde Demokrat rakibi olarak eski New York Belediye Başkanı milyarder Michael Bloomberg'i tercih edeceğini söyledi.

Trump, Beyaz Saray'da gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Bu akşam New Hampshire eyaletinde ara seçimlerin yapılacağını anımsatan Trump, "Seçimlerde Sanders yerine Bloomberg'e karşı yarışmayı tercih ederim. Çünkü Sanders'ın destekçileri gerçek. Bloomberg ise insanları satın alıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Azil soruşturmasında kendisi aleyhine ifade veren ve geçen hafta görevden alınan Ulusal Güvenlik Konseyi yetkilisi Alexander Vindman hakkında da konuşan Trump, askeri yetkililerin Vindman'ı soruşturması gerektiğini savundu.

Trump, Vindman'ın görevden alınmasına ilişkin, "Bu türden başka görevden almalar da olacak." ifadesini kullandı.

Trump, ayrıca Hindistan'a yapacağı ziyarette, uygun görürse bu ülkeyle bir ticaret anlaşması imzalayabileceklerini kaydetti.

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Haber Yayın Tarihi: 12.02.2020 02:10 Kaynak: AA
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