Trump, Satterfield'yi Türkiye Büyükelçisi Olarak Aday Gösterdi
31 dakika önce
ABD Başkanı Donald Trump, Dışişleri Bakanlığı müsteşarlarından David Satterfield'i Türkiye Büyükelçisi olarak aday gösterdi.
ABD
Başkanı Donald Trump
, Dışişleri Bakanlığı
müsteşarlarından David Satterfield'i Türkiye
Büyükelçisi olarak aday gösterdi.
ABD Başkanlık Ofisi Beyaz Saray
, ABD Başkanı Donald Trump'ın Dışişleri Bakanlığı müsteşarlarından David Satterfield'i Türkiye Büyükelçisi olarak aday gösterdiğini duyurdu. Trump, ABD'nin eski Türkiye Büyükelçisi John Bass
'tan sonra bir atama yapmamıştı. - WASHINGTON
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Haber Yayın Tarihi : 16.02.2019 09:41 Kaynak: İHA
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