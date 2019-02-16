Son Dakika Haberleri: Trump, Satterfield'yi Türkiye Büyükelçisi Olarak Aday Gösterdi

Trump, Satterfield'yi Türkiye Büyükelçisi Olarak Aday Gösterdi

31 dakika önce

ABD Başkanı Donald Trump, Dışişleri Bakanlığı müsteşarlarından David Satterfield'i Türkiye Büyükelçisi olarak aday gösterdi.

Trump, Satterfield'yi Türkiye Büyükelçisi Olarak Aday Gösterdi, System.String[]
ABD Başkanı Donald Trump, Dışişleri Bakanlığı müsteşarlarından David Satterfield'i Türkiye Büyükelçisi olarak aday gösterdi.

ABD Başkanlık Ofisi Beyaz Saray, ABD Başkanı Donald Trump'ın Dışişleri Bakanlığı müsteşarlarından David Satterfield'i Türkiye Büyükelçisi olarak aday gösterdiğini duyurdu. Trump, ABD'nin eski Türkiye Büyükelçisi John Bass'tan sonra bir atama yapmamıştı. - WASHINGTON

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.02.2019 09:41 Kaynak: İHA

Dışişleri Bakanlığı, Amerika Birleşik Devletleri, Türkiye, Donald Trump, Politika
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