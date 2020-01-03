Trump: Savaş başlatmak için değil, bir savaşı durdurmak için bu adımı attık

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Bağdat operasyonuyla ilgili olarak 'İran'da rejim değişikliği peşinde değiliz, savaşı durdurmak için bu adımı attık' dedi.



Trump, Bağdat Havaalanı yakınında dün İran Devrim Muhafızları Ordusuna bağlı Kudüs Gücü Komutanı General Kasım Süleymani ve Haşdi Şabi Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis'in ölümüyle sonuçlanan operasyona ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Beyaz Saray'da basın mensuplarına konuşan Başkan Trump, 'Biz bu adımı bir savaş başlatmak için değil, bir savaşı durdurmak için attık' ifadelerini kullandı.