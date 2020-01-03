Trump: Savaş başlatmak için değil, bir savaşı durdurmak için bu adımı attık - Son Dakika
Son Dakika Dünya Trump: Savaş başlatmak için değil, bir savaşı durdurmak için bu adımı attık - Son Dakika Dünya

Trump: Savaş başlatmak için değil, bir savaşı durdurmak için bu adımı attık

6 saat önce

ABD Başkanı Donald Trump, İran Devrim Muhafızları Ordusuna bağlı Kudüs Gücü Komutanı General Kasım Süleymani ve Haşdi Şabi Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis'in Bağdat'ta öldürüldüğü operasyona ilişkin açıklamalarda bulundu.

Trump: Savaş başlatmak için değil, bir savaşı durdurmak için bu adımı attık, System.String[]

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Bağdat operasyonuyla ilgili olarak 'İran'da rejim değişikliği peşinde değiliz, savaşı durdurmak için bu adımı attık' dedi.


Trump, Bağdat Havaalanı yakınında dün İran Devrim Muhafızları Ordusuna bağlı Kudüs Gücü Komutanı General Kasım Süleymani ve Haşdi Şabi Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis'in ölümüyle sonuçlanan operasyona ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Beyaz Saray'da basın mensuplarına konuşan Başkan Trump, 'Biz bu adımı bir savaş başlatmak için değil, bir savaşı durdurmak için attık' ifadelerini kullandı.

Euronews.com'da Görüntüle

Donald Trump, Bağdat, İran, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 03.01.2020 11:55 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Karamollaoğlu'ndan Süleymani mesajı: Hayatını kaybetmesini üzüntüyle karşıladım
Kasım Süleymani'nin yerine geçen İsmail Kani'den ABD'ye tehdit: Amerikalıların cesetlerini görmek için biraz sabırlı olun Son dakika: Trump'tan Kasım Süleymani suikastıyla ilgili yeni açıklama: Savaşı durdurmak için bu adımı attık, savaş başlatmak için değil Kasım Süleymani'nin öldürülmesinin ardından İran ile ABD arasında İsviçre üzerinden karşılıklı mesaj trafiği yaşandı

Son Dakika Haberleri
05:30 ? HAŞDİ ŞABİ?YE İKİNCİ HAVA SALDIRISI, 6 KİŞİ ÖLDÜ - Son Dakika Haber
05:05 Torbalı'da 2 kişiyi öldürüp, bir polisi yaralayan zanlı tutuklandı - Son Dakika Haber
03:44 Haşdi Şabi'ye ikinci hava saldırısı: 6 kişi öldü - Son Dakika Haber
03:43 ABD Orta Doğu'ya üç bin asker gönderiyor - Son Dakika Haber
01:13 Kahramanmaraş'ta kumar operasyonu - Son Dakika Haber
00:51 Aralarına aldıkları kadını defalarca taciz ettiler! Görüntüler sosyal medya gündemine bomba gibi düştü - Son Dakika Haber
00:32 Kasım Süleymani'nin öldürülmesinin ardından İran ile ABD arasında İsviçre üzerinden karşılıklı mesaj trafiği yaşandı - Son Dakika Haber

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.1.2020 06:29:15. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Trump: Savaş başlatmak için değil, bir savaşı durdurmak için bu adımı attık - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]