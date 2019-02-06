Son Dakika Haberleri: Trump Savaşçılarımızın Suriye'den Evlerine Dönme Vakti Geldi

Trump Savaşçılarımızın Suriye'den Evlerine Dönme Vakti Geldi

2 saat önce

ABD Başkanı Trump, Temsilciler Meclisi Genel Kurul salonunda 'Birliğin Durumu' konuşmasını yaptı.

Trump Savaşçılarımızın Suriye'den Evlerine Dönme Vakti Geldi, System.String[]
ABD Başkanı Trump, Temsilciler Meclisi Genel Kurul salonunda 'Birliğin Durumu' konuşmasını yaptı.

ABD'nin 19 yıldır Orta Doğu'da savaştığını belirten Trump, Afganistan ve Irak'ta neredeyse 7 bin Amerikan kahramanı hayatını verdi. 52 binden fazla Amerikalı ağır şekilde yaralandı. Orta Doğu'daki savaşta 7 trilyondan fazla harcama yaptık. Başkan adayı olarak yeni bir yaklaşım vaat etmiştim. Büyük milletler 'sonsuz savaşlar' yapmazlar. Göreve geldiğimde DEAŞ, Irak ve Suriye'de yaklaşık 52 bin kilometre kareyi kontrol ediyordu, sadece 2 yıl önce. Bugün ise bu bölgenin neredeyse tamamını o kana susamış katillerden kurtardık. Şu anda DEAŞ'ın kalıntılarını yok etmek için müttefiklerimizle birlikte çalışıyoruz, artık kahraman savaşçılarımızın Suriye'den sıcak evlerine dönme vakti geldi dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 11:53 Kaynak: DHA

Suriye, Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Dünya
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