Trump, savaşta ölen ABD askerlerine 'beceriksizler' dediği iddiasını reddetti - Son Dakika
BBC

Trump, savaşta ölen ABD askerlerine 'beceriksizler' dediği iddiasını reddetti

ABD Başkanı Donald Trump, 2018'deki Fransa ziyaretinde ABD askerlerinin mezarlarını ziyaret etmemesiyle ilgili The Atlantic dergisinin ortaya attığı iddiaları "Rezil bir yalan" diyerek reddetti.

Trump, savaşta ölen ABD askerlerine 'beceriksizler' dediği iddiasını reddetti, System.String[]

ABD Başkanı Donald Trump, 2018'deki Fransa ziyaretinde ABD askerlerinin mezarlarını ziyaret etmemesiyle ilgili The Atlantic dergisinin ortaya attığı iddialara sert tepki gösterdi.

Trump, Birinci Dünya Savaşı'nın bitişinin 100. yılı dolayısıyla Paris yakınlarındaki Aisne- Marne Amerikan Askeri Mezarlığı'na yapacağı ziyareti, "hava muhalefeti" nedeniyle iptal etmişti.

The Atlantic dergisi, Trump'ın bu ziyareti "mezarlığın beceriksizlerle dolu olduğunu" söyleyerek iptal ettiğini ileri sürdü.

Derginin iddiasına göre Trump, aynı gezi sırasında, yaşamını yitiren ABD donanması üyelerini "ahmaklar" olarak niteledi.

'Bu rezil bir yalan'

Twitter'dan yaptığı açıklamada iddiaları sert bir dille yalanlayan Trump, ölen askerlerle ilgili "kahraman oldukları" dışında hiçbir şey söylemediğini dile getirdi.

Pennsylvania'ya yaptığı ziyaret dönüşü gazetecilere de konu hakkında açıklama yapan Trump, "Bu berbat dergi için utanç verici bir durum. Bunu uydurdular. Muhtemelen yönetimde hatalar yaptıkları için kurtulduğum ya da yeterince hızlı kurtulamadığım insanların işi. ya da tamamen uydurmuş olabilirler. Bu tamamen yalan ve rezillik" dedi.

Trump 2018'deki ziyaretinde mezarlığa gitmeme nedeninin, hava muhalefetinin helikopter uçuşuna izin vermemesi olduğunu yineledi. Bunun alternatifinin Paris'in çok kalabalık bölgelerinden geçen uzun bir araba yolculuğu olacağını, ancak ABD Gizli Servisi'nin bu ihtimali reddettiğini söyledi: "Gizli Servis bana 'Bunu yapamazsın' dedi. Orada olmak zorunda olduğumu söyledim ancak reddettiler."

McCain'in cenazesine ilişkin iddialar

The Atlantic'in haberinde, Trump'ın 2018 yılında hayatını kaybeden Arizona Senatörü Cumhuriyetçi John McCain'in cenaze törenine ilişkin ise "O beceriksizin cenaze törenine destek vermeyeceğiz. Bu adam kahrolası bir beceriksizdi" dediği iddia edildi.

Trump bu iddiayı da şu sözlerle yalanladı:

"Hiçbir zaman John McCain'i çok beğenen birisi değildim. Anlamsız ve sonu gelmeyen savaşlar ve gazilerimizle ilgilenmekteki başarısızlığı dahil birçok konuda farklı düşünüyorduk. Ancak McCain'in cenazesinde bayrakların yarıya indirilmesini ve birinci sınıf cenaze töreni düzenlenmesini hiçbir tereddüt ya da rahatsızlık hissetmeden onayladım."

Biden: Aramızdaki farkın göstergesi

The Atlantic dergisinin iddiaları, 3 Kasım'da Trump karşısında Demokratların adayı olarak başkanlık seçimlerinde yarışacak Joe Biden'ın da gündemindeydi.

Biden, yaptığı açıklamada, "The Atlantic dergisinin iddiaları doğruysa, Başkan Trump ile benim, ABD Başkanı'nın rolü konusunda ne kadar karşıt görüşlere sahip olduğumuzun başka bir göstergesi olur" dedi.

Trump ise iddiaları, "Yalancı medyanın, 2020 seçimlerini etkilemek için mide bulandırıcı çabaları" olarak nitelendirdi.

Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Atlantic, Fransa, Dünya, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.09.2020 17:42

Son Dakika Dünya Trump, savaşta ölen ABD askerlerine 'beceriksizler' dediği iddiasını reddetti - Son Dakika Dünya

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