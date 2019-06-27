Son Dakika Haberleri: "Trump, savaştan bir tweet uzaklıkta"
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"Trump, savaştan bir tweet uzaklıkta"

16 dakika önce

ABD'de 2020'de yapılacak başkanlık seçimleri öncesinde Demokrat aday adayları canlı yayında karşı karşıya geldi.

ABD'de 2020'de yapılacak başkanlık seçimleri öncesinde Demokrat aday adayları canlı yayında karşı karşıya geldi. Programda Trump için "Bu Başkan savaştan bir tweet uzaklıkta." değerlendirmesi yapıldı.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 09:28 
Donald Trump, Amerika Birleşik Devletleri, Ekonomi
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