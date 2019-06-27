"Trump, savaştan bir tweet uzaklıkta"

ABD'de 2020'de yapılacak başkanlık seçimleri öncesinde Demokrat aday adayları canlı yayında karşı karşıya geldi.

ABD'de 2020'de yapılacak başkanlık seçimleri öncesinde Demokrat aday adayları canlı yayında karşı karşıya geldi. Programda Trump için "Bu Başkan savaştan bir tweet uzaklıkta." değerlendirmesi yapıldı.

Haber Yayın Tarihi :

Trump'ın "İran'ı yok ederiz" tehdidine Tahran'dan cevap

ABD'yle İran arasındaki gerginlikte endişeler artıyor

15 Temmuz sonrası ilk "Uluslararası Anadolu Kartalı Eğitim Tatbikatı"

Rusya: S-400'ler yüzde 99 hazır