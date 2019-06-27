"Trump, savaştan bir tweet uzaklıkta"
16 dakika önce
ABD'de 2020'de yapılacak başkanlık seçimleri öncesinde Demokrat aday adayları canlı yayında karşı karşıya geldi.
ABD'de 2020'de yapılacak başkanlık seçimleri öncesinde Demokrat aday adayları canlı yayında karşı karşıya geldi. Programda Trump için "Bu Başkan savaştan bir tweet uzaklıkta." değerlendirmesi yapıldı.
Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 09:28
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