Trump, Seattle'da polise destek için gümrük ve sınır koruma birimlerini gönderdi - Son Dakika

ABD Başkanı Donald Trump'ın Seattle kentinde düzenlenen protestolarda federal kolluk kuvvetlerine destek amacıyla ABD Gümrük ve Sınır Koruma Birimi (CBP) Özel Müdahale Ekibinden personeller görevlendirdiği açıklandı.

ABD'de siyahi George Floyd'un polis şiddeti sonucu ölümünün ardından başlayan ırkçılık karşıtı protestolar birçok kentte devam ediyor. Washington eyaletinin Seattle kentindeki protestolara federal polise destek için ABD Gümrük ve Sınır Koruma Birimi (CBP) Özel Müdahale Ekibinden personeller gönderildiği bildirildi.

Federal Koruma Servisi (FPS) tarafından yapılan açıklamada, Trump yönetiminin Seattle'daki sokak gösterilerinde polis birimlerine destek amaçlı Gümrük ve Sınır Koruma Birimi (CBP) Özel Müdahale Ekibi'ni görevlendirdiği duyuruldu. Ekibin federal mülklere yönelik tehditler olduğunda rutin olarak diğer kolluk kuvvetleri ile karşılıklı müdahalede bulunacakları belirtildi.

Öte yandan Seattle kentinde göstericiler tarafından "özerk bölge" olarak ilan edilen Capitol Hill bölgesine de polis bir sonra müdahalede bulunmuştu. ABD Başkanı Donald Trump, "Radikal solcu Demokratlar tarafından yönetilen Seattle kenti iç teröristlerin egemenliğine geçti. Kanun ve nizam" ifadelerini kullanmıştı.

Trump'ın Oregon eyaletinin Portland kentine konuşlandırılan tartışmalı kolluk güçlerinden sonra dün de sokaktaki şiddet olaylarıyla mücadele etmek için Chicago'ya ve diğer büyük şehirlere yüzlerce federal kolluk gücü göndereceği duyurulmuştu. Seattle'a CBP personellerinin gönderilmesi, polise ve yetkililere yönelik şiddet olaylarının önlenmesi amacıyla başlatılan "Operation Legend" adımının ardından geldi. - WASHINGTON