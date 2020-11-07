Trump, seçimin henüz bitmediğini vurgulayarak, "Halk hak ettiği dürüst oy sayımına ve talep ettiği demokrasiye kavuşana kadar durmayacağım." dedi.
07.11.2020 20:15
Trump, seçimin henüz bitmediğini vurgulayarak, "Halk hak ettiği dürüst oy sayımına ve talep ettiği demokrasiye kavuşana kadar durmayacağım." dedi.
Trump, seçimin henüz bitmediğini vurgulayarak, "Halk hak ettiği dürüst oy sayımına ve talep ettiği demokrasiye kavuşana kadar durmayacağım." dedi.
Donald Trump, Güncel, Son Dakika
- Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Trump, seçimin henüz bitmediğini vurgulayarak, 'Halk hak ettiği dürüst oy sayımına ve talep ettiği demokrasiye kavuşana kadar durmayacağım.' dedi. - Son Dakika
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