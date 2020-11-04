Trump, seçimlerde "büyük yolsuzluklardan" şüphelendiklerini savunarak, gerekirse seçimleri Yüksek Mahkemeye taşıyacaklarını açıkladı. - Son Dakika

Trump, seçimlerde "büyük yolsuzluklardan" şüphelendiklerini savunarak, gerekirse seçimleri Yüksek Mahkemeye taşıyacaklarını açıkladı.
04.11.2020 10:37
Trump, seçimlerde "büyük yolsuzluklardan" şüphelendiklerini savunarak, gerekirse seçimleri Yüksek Mahkemeye taşıyacaklarını açıkladı.
Trump, seçimlerde "büyük yolsuzluklardan" şüphelendiklerini savunarak, gerekirse seçimleri Yüksek Mahkemeye taşıyacaklarını açıkladı.
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