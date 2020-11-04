Trump, seçimlere ilişkin, "Büyük avantajımız var ama (Demokratlar) seçimi bizden çalmaya çalışıyor. Buna izin vermeyeceğiz" açıklamasında bulundu.
04.11.2020 08:51
Trump, seçimlere ilişkin, "Büyük avantajımız var ama (Demokratlar) seçimi bizden çalmaya çalışıyor.
Trump, seçimlere ilişkin, "Büyük avantajımız var ama (Demokratlar) seçimi bizden çalmaya çalışıyor. Buna izin vermeyeceğiz" açıklamasında bulundu.
Donald Trump, Güncel, Son Dakika
- Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Trump, seçimlere ilişkin, 'Büyük avantajımız var ama (Demokratlar) seçimi bizden çalmaya çalışıyor. Buna izin vermeyeceğiz' açıklamasında bulundu. - Son Dakika
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