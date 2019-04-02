Trump seçimlere "sağlık sigortası" ile girecek
1 saat önce
Trump, Obamacare'e alternatif yeni sağlık sigortası tasarısını 2020 başkanlık seçimlerinden sonra oylamaya sunacağını söyledi.
Trump, Obamacare'e alternatif yeni sağlık sigortası tasarısını 2020 başkanlık seçimlerinden sonra oylamaya sunacağını söyledi. Bu, geçen seçimde Obamacare'in iptalini vaat eden Trump'ın 2020'de ise yeni sağlık sigortası vaadiyle kampanya yürüteceğine işaret ediyor.
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Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 03:33
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