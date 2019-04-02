Son Dakika Haberleri: Trump seçimlere "sağlık sigortası" ile girecek

Trump seçimlere "sağlık sigortası" ile girecek

1 saat önce

Trump, Obamacare'e alternatif yeni sağlık sigortası tasarısını 2020 başkanlık seçimlerinden sonra oylamaya sunacağını söyledi.

Trump seçimlere
Trump, Obamacare'e alternatif yeni sağlık sigortası tasarısını 2020 başkanlık seçimlerinden sonra oylamaya sunacağını söyledi. Bu, geçen seçimde Obamacare'in iptalini vaat eden Trump'ın 2020'de ise yeni sağlık sigortası vaadiyle kampanya yürüteceğine işaret ediyor.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 03:33 

Donald Trump, Ekonomi
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