Trump seçimlere "sağlık sigortası" ile girecek

Trump, Obamacare'e alternatif yeni sağlık sigortası tasarısını 2020 başkanlık seçimlerinden sonra oylamaya sunacağını söyledi.

Trump, Obamacare'e alternatif yeni sağlık sigortası tasarısını 2020 başkanlık seçimlerinden sonra oylamaya sunacağını söyledi. Bu, geçen seçimde Obamacare'in iptalini vaat eden Trump'ın 2020'de ise yeni sağlık sigortası vaadiyle kampanya yürüteceğine işaret ediyor.

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