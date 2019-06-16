Son Dakika Haberleri: Trump şehrinin temeli atıldı
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Trump şehrinin temeli atıldı

52 dakika önce

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İsrail'in işgal ettiği Golan Tepelerinde, ABD Başkanı Donald Trump'ın adını taşıyacak şehrin temelini attı.

Trump şehrinin temeli atıldı, System.String[]
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İsrail'in işgal ettiği Golan Tepelerinde, ABD Başkanı Donald Trump'ın adını taşıyacak şehrin temelini attı. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Suriye'nin Golan Tepelerindeki İsrail işgalini tanıyan ABD Başkanı Donald Trump'a teşekkür olarak, Trump'ın adına bir yerleşim yeri açacağını ilan etmişti. Bugün Netanyahu, "Ramat Trump" adlı yerleşim yerinin temelini attı. Temel atma töreninde konuşan Netanyahu, "Geçtiğimiz 10 yılda Suriye sınırında olmasaydık, neler olurdu, hepimiz biliyoruz. İran ile onun kolu uzantısı olan Hizbullah'ın sınıra ve genel olarak Suriye'ye hakim olma girişimlerine karşı çalışmaya devam edeceğiz" dedi. Trump, 25 Mart'ta Golan Tepelerinde İsrail'in egemenliğini resmen tanıdığını ilan eden bir başkanlık kararnamesini imzalamıştı.
(İHA)
Haber Yayın Tarihi : 16.06.2019 10:46 Kaynak: İHA
Amerika Birleşik Devletleri, İsrail, Donald Trump, Güncel
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