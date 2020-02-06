Trump, Senato'daki azil oylamasında aklandı - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Trump, Senato'daki azil oylamasında aklandı - Son Dakika Ekonomi

Trump, Senato'daki azil oylamasında aklandı

53 dakika önce

ABD Başkanı Trump, Senato'daki azil oylamasında "görevini kötüye kullanmak" ve "Kongre'nin işleyişini engellemek" suçlamalarından aklandı.

Trump, Senato'daki azil oylamasında aklandı, System.String[]

ABD Başkanı Trump, Senato'daki azil oylamasında "görevini kötüye kullanmak" ve "Kongre'nin işleyişini engellemek" suçlamalarından aklandı.

Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 06:54 
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