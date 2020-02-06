Son Dakika › Ekonomi › Trump, Senato'daki azil oylamasında aklandı - Son Dakika Ekonomi
Trump, Senato'daki azil oylamasında aklandı
53 dakika önce
ABD Başkanı Trump, Senato'daki azil oylamasında "görevini kötüye kullanmak" ve "Kongre'nin işleyişini engellemek" suçlamalarından aklandı.
ABD Başkanı Trump, Senato'daki azil oylamasında "görevini kötüye kullanmak" ve "Kongre'nin işleyişini engellemek" suçlamalarından aklandı.
Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 06:54
Son Dakika Altın tekrar yükselişe geçti! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları Parti grubunda Erdoğan'ı kızdıran olay: Arkadaşlar acele etmeyin Hamaney: Yüzyılın anlaşması, Trump'tan önce ölecek Jordan Theodore'u eleştiren Ahmet Kandemir'e, Tuğba Theodore'dan sert tepki