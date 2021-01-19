Trump, Şengen bölgesi, İngiltere, İrlanda ve Brezilya'ya Kovid-19'dan dolayı uygulanan seyahat yasağını kaldırdığını açıkladı. - Son Dakika

Trump, Şengen bölgesi, İngiltere, İrlanda ve Brezilya'ya Kovid-19'dan dolayı uygulanan seyahat yasağını kaldırdığını açıkladı.
19.01.2021 03:05
Trump, Şengen bölgesi, İngiltere, İrlanda ve Brezilya'ya Kovid-19'dan dolayı uygulanan seyahat yasağını kaldırdığını açıkladı.
Trump, Şengen bölgesi, İngiltere, İrlanda ve Brezilya'ya Kovid-19'dan dolayı uygulanan seyahat yasağını kaldırdığını açıkladı.
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