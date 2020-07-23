Trump şiddetle mücadele için şehirlere daha fazla federal güç gönderecek - Son Dakika

ABD Başkanı Donald Trump, Oregon eyaletinin Portland kentine konuşlandırılan tartışmalı kolluk güçlerinden sonra sokaktaki şiddet olaylarıyla mücadele etmek için Chicago'ya ve diğer büyük şehirlere yüzlerce federal kolluk gücü göndereceğini açıkladı.

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da gazetecilere yaptığı açıklamada, son zamanlarda Illinois eyaletinin Chicago kentinde artan silahlı şiddet olaylarının ardından şehirde federal kolluk kuvvetlerini artıracağını bildirdi. Trump, ABD'deki diğer bazı büyük şehirlerin ek olarak federal güçlere ihtiyaç duyduğunu ifade ederek, "Şehir yöneticileri federal hükümetten yardım isterse tam güçle orada olacağız" ifadelerini kullandı.

ABD Adalet Bakanlığına bağlı Federal Alkol, Tütün ve Ateşli Silahlar Bürosu, Federal Soruşturma Bürosu (FBI), ABD Ulaştırma Güvenlik İdaresi bünyesinde görev yapan Marshals Servisinin de şehirlerde olacağını belirten Trump, Missouri eyaletine bağlı Kansas City'de 200'den fazla federal kolluk kuvvetinin konuşlandırıldığını ve benzer miktarda kolluk kuvvetinin Chicago'ya da gönderileceğini söyledi. Trump ayrıca, 35 federal kolluk kuvvetinin New Mexico eyaletinin Albuquerque şehrine konuşlandırıldığını aktardı. Trump, federal yetkililer tarafından şiddete karşı daha fazla çaba göstererek büyük şehirleri kapsayacak şekilde operasyon programının genişletileceğini dile getirerek, "Bugün şiddet içeren suçlardan dolayı Amerikan toplumunun federal kolluk kuvvetlerine ihtiyacı olduğunu duyuruyorum. Bazı büyük şehirlerde artan suç ve ölüm oranlarına bakılırsa buralara dahil olmaktan başka seçeneğimiz yok. Bu kan dökülmesi sona ermeli" dedi.

Trump, liberal Demokratlar tarafından yönetilen ve "kontrolden çıkmış" şehirler olarak nitelendirdiği Chicago, New York, Baltimore, Philadelphia ve Detroit için, "Bu gibi büyük şehirlerin yok olmasına, ülkemizde bunun olmasına asla izin vermeyeceğiz. Olanlara bakın hepsi liberal Demokratlar tarafından yönetiliyor" diye konuştu.

TRUMP'DAN FEDERAL KOLLUK KUVVETLERİNE ÖVGÜ

Portland'da çıkan olaylara da değinen Trump, "Federal kolluk kuvvetleri Portland şehrinde harika bir iş çıkardılar. Üç gündür oradalar ve kısa sürede gerçekten harika işler yapıyorlar" dedi. Başkan Trump, "Hükümetin her kademesinde seçilen yetkililerin en temel sorumluluğu, Anayasa haklarına saygı gösterirken vatandaşlarımızı güvende tutmaktır. Başkan Donald Trump, eyalet ve yerel yetkililerin bu kutsal sorumluluğu yerine getirmemesi halinde vatandaşlarımızı korumak ve güvenli, sağlıklı topluluklar sağlamak için harekete geçecek" ifadelerini kullandı.

NEW YORK VALİSİ CUOMO: "FEDERAL MÜDAHALEYE GEREK YOK"

New York Valisi Andrew Cuomo ise New York'ta şiddete karşı federal müdahalenin gerekli olmadığını açıklarken, Chicago Belediye Başkanı Lori Lightfoot'u da Trump'a federal kolluk kuvvetleri göndermeme çağrısını yeniledi. Lightfoot, federal birliklerin şehri terörize etmesine asla izin vermeyeceğini açıkladı.

BELEDİYE BAŞKANLARINDAN ADALET BAKANI BARR'A "FEDERAL GÜÇLERİ ÇEKİN" MEKTUBU

6 kentin Demokrat belediye başkanı Adalet Bakanı William Barr'a mektup yazarak, federal kolluk kuvvetlerinin şehirlerdeki görevlerine acilen son verilmesini talep etti. Portland Belediye Başkanı Ted Wheeler, Chicago Belediye Başkanı Lori Lightfoot, Atlanta Belediye Başkanı Keisha Lance Bottoms, Seattle Belediye Başkanı Jenny Durkan, Washington DC Belediye Başkanı Muriel Bowser ve Kansas City Belediye Başkanı Quinton D. Lucas'ın imzasının bulunduğu mektubun ABD Adalet Bakanı Barr'a ulaştırıldığı belirtildi. Mektupta, federal kolluk kuvvetlerinin yetkisi olmadan görevlendirilmesi ve bu güçlerin kentlere tek taraflı olarak yerleştirilmesinin benzeri görülmemiş anayasal bir suç olduğuna vurgu yapıldı.

(Hasan Çelik/İHA)