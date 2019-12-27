Trump, Sisi ile Libya'yı görüştü - Son Dakika
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Trump, Sisi ile Libya'yı görüştü

6 saat önce

ABD Başkanı Donald Trump ve Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es- Sisi, yaptıkları telefon görüşmesinde "Libya'da dış ülkelerin istismarını" reddettiBeyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamada Trump ve Sisi'nin bugün bir telefon görüşmesi yaptığı bildirildi.

Trump, Sisi ile Libya'yı görüştü, System.String[]

ABD Başkanı Donald Trump ve Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es- Sisi, yaptıkları telefon görüşmesinde " Libya'da dış ülkelerin istismarını" reddetti

Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamada Trump ve Sisi'nin bugün bir telefon görüşmesi yaptığı bildirildi.

İki liderin önemli bölgesel ve ikili konuları ele aldığına işaret edilen açıklamada, "Trump ve Sisi, Libya'da dış ülkelerin istismarını reddetti. Ayrıca iki lider, Libyalıların kontrolü yabancı aktörlere kaptırmadan önce tüm tarafların çatışmayı çözmek için acil adım atması gerektiği konusunda mutabık kaldı." ifadelerine yer verildi.

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Haber Yayın Tarihi: 27.12.2019 03:20 Kaynak: AA
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