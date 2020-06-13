Trump, siyahi Amerikalıların talebi üzerine Oklahoma mitingini bir gün erteledi - Son Dakika

Trump, siyahi Amerikalıların talebi üzerine Oklahoma mitingini bir gün erteledi

ABD Başkanı Donald Trump, Oklahoma'nın Tulsa kentinde 19 Haziran'da yapacağı seçim mitingini, "köleliğin yasaklanması"nın yıl dönümüne denk gelmesi nedeniyle siyahi Amerikalılardan gelen talep doğrultusunda 20 Haziran'a aldıklarını açıkladı.

ABD Başkanı Donald Trump, Oklahoma'nın Tulsa kentinde 19 Haziran'da yapacağı seçim mitingini, "köleliğin yasaklanması"nın yıl dönümüne denk gelmesi nedeniyle siyahi Amerikalılardan gelen talep doğrultusunda 20 Haziran'a aldıklarını açıkladı. Trump, resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, 19 Haziran'da Tulsa'da yapacağı mitingin, 1862'de ülkede köleliğin yasaklanmasının yıl dönümü anısına kutlanan "Juneteenth" tatiline denk geldiğine dikkati çekerek, "Afrika kökenli Amerikalı birçok arkadaşım ve destekçim bize ulaşıp, bu tatile ve bugünün temsil ettiği önemli olaylara saygıdan dolayı miting tarihini değiştirmemizi önerdi." bilgisini paylaştı. Miting biletlerinin satışlarının şimdiden 200 bini aştığını kaydeden Trump, "Gelen talepler doğrultusunda mitingi 20 Haziran'da yapmaya karar verdik." ifadesini kullandı. ABD'de siyahi George Floyd'un 25 Mayıs'ta polis şiddetiyle öldürülmesinin ardından düzenlenen protestolarda, ülkedeki "ırkçılık" tartışmaları alevlenmişti. Trump'ın üç buçuk ay aradan sonraki ilk seçim mitingi olacak ABD Başkanı Donald Trump, önceki gün Beyaz Saray'da yaptığı açıklamada yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ara verdiği seçim mitinglerine 19 Haziran Cuma günü Oklahoma'nın Tulsa kentinde yapacağı mitingle yeniden başlayacağını duyurmuştu. Trump, mitinglerin Florida, Kuzey Carolina ve Arizona'da devam edeceğini kaydetmişti. ABD'de Cumhuriyetçi Trump ile Demokrat rakibi Joe Biden'ın yarışacağı başkanlık seçimleri 3 Kasım'da düzenlenecek.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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