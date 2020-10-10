Trump: "Son 8 saattir hiçbir ilaç almıyorum" - Son Dakika

Trump: "Son 8 saattir hiçbir ilaç almıyorum"

10.10.2020 04:21
Trump:

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi gören ABD Başkanı Donald Trump, son 8 saattir hiçbir ilaç kullanmadığını ve kendini iyi hissettiğini açıkladı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi gören ABD Başkanı Donald Trump, son 8 saattir hiçbir ilaç kullanmadığını ve kendini iyi hissettiğini açıkladı.

Trump, Kovid-19 teşhisi konulduktan sonraki ilk mülakatını Fox televizyonunda yayınlanan Tucker Carlson Show için Doktor Marc Siegel'in sorularını yanıtlayarak verdi.

Şu anda kendini "oldukça güçlü" hissettiğinin altını çizen Trump, "Walter Reed Askeri Hastanesine giderken kendimi çok güçlü hissetmiyordum ancak bu hastalığı geçiren birçok insanın aksine nefes sorunum yoktu. " ifadesini kullandı.

Siegel'in "Doktorların dediği vakitten önce hastaneden ayrılmak istediniz mi?" şeklindeki sorusuna ise Trump, "Evet istedim. Beni sadece gözlem için orada tutmak istediler ama ben ilk günden sonra zaten kendimi çok iyi hissediyordum." yanıtını verdi.

Trump, "Son 8 saattir, hiçbir ilaç almıyorum. Bu da beni daha iyi hissettiriyor çünkü ilaç almayı sevmiyorum." ifadesini kullandı.

Hastanede akciğer tomografisi çekildiğini belirten Trump, "Akciğerde biraz tıkanıklık olduğunu söylediler ama her gün daha da iyileştim." diye konuştu.

Trump, Kovid-19'u Beyaz Saray'daki etkinliklerde kapmış olabileceğini söyledi

Trump, "evinin bodrum katından çıkmıyor" diye eleştirdiği Demokrat rakibi Joe Biden'a da gönderme yaparak, "Ben virüs konusunda bir tehlike olduğunu biliyordum ama hayatının geri kalanında evinin bodrum katında saklanan biri olamam. Ben dünyanın en büyük ekonomisine sahip bir ülkeyi yönetiyorum." dedi.

Kendisine verilen steroid'in yan etkileri olup olmayacağına ilişkin bir soruya Trump, "Şu ana kadar bir sorun yaşamadım. Bence ben bu ilacı iyi tolere ettim." yanıtını verdi.

Trump, Kovid-19 tedavisi gören kişiler için de plazma bağışında bulunacağını açıkladı.

Kovid-19'u nerede kapmış olabileceğinin sorulması üzerine Trump, "Bilmiyorum. Beyaz Saray'da büyük etkinlikler oluyordu belki de orada kaptım. Ama gerçekten bilmiyorum." dedi.

Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, İlaç, Fox, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Trump: 'Son 8 saattir hiçbir ilaç almıyorum' - Son Dakika

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