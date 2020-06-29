Trump, sosyal medya hesabında ırkçı sloganın yer aldığı video paylaştı - Son Dakika

ABD Başkanı Donald Trump, Twitter hesabından, ülkede beyazların üstünlüğüne inanan ırkçı grupların kullandığı "Güç beyazlara" sloganının yer aldığı bir video paylaştı.

Trump, dün yaptığı paylaşımda, Florida eyaletine bağlı Sumter şehrinde emeklilerin yaşadığı The Villages beldesindeki destekçilerinin hazırladığı videoyu paylaşarak, "The Villages'ın güzel insanlarına teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.

Videonun daha ilk dakikalarında, Trump pankartları ve bayraklarıyla donattığı golf arabasını süren bir destekçinin "Güç beyazlara" diye bağırdığı duyuldu.

Videonun geri kalanında da Trump destekçileri ile muhalifleri arasında, muhaliflerin destekçilerine "Naziler", "ırkçılar" diye bağırdığı münakaşaların görüntüleri yer aldı.

Trump, medyada ve sosyal medyada ortaya çıkan tepkiler üzerine ilerleyen saatlerde paylaşımı sildi.

"Videoda yer alan bir beyanı duymamıştır"

Beyaz Saray'dan konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Başkan Trump, The Villages topluluğunun hayranıdır. Videoda yer alan bir beyanı duymamıştır, onun gördüğü çok sayıda destekçisinin duyduğu büyük heyecandır." ifadelerine yer verildi.

CNN International'ın yayınına katılan siyahi Amerikalı Cumhuriyetçi Senatör Tim Scott, Trump'ın paylaşımı yapmasının hata olduğunu ve derhal kaldırması gerektiğini belirtti.

Biden: "Trump tarafını seçti"

Kasım 2020'de yapılacak başkanlık seçimlerinde Demokrat Partinin adayı eski Başkan Yardımcısı Joe Biden da konuyla ilgili açıklama yaptı.

Siyahi Amerikalı George Floyd'un polis tarafından gözaltına alınırken öldürülmesinin ardından ülke çapında ırkçılık konusunda ortaya çıkan hassasiyete dikkati çeken Biden, "Ülkenin ruhu için savaş verdiğimiz bir dönemdeyiz. Başkan, bu savaştaki tarafını seçmiştir ama hiç şüpheniz olmasın bu bizim kazanacağımız bir savaş olacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Trump'ın paylaşımı, Floyd'un öldürülmesine tepki olarak ülke çapında polis şiddetini ve ırkçılığı kınayan protestoların yapıldığı, kölelik dönemine ait, İç Savaş'ta köleliğin devamını savunan Amerika Konfedere Devlet Birliği içindeki eyaletlerin lider figürlerinin yer aldığı heykel ve anıtlarla o döneme ait sembollerin kamusal alanlardan kaldırılmasının gündemde olduğu bir döneme geldi.

Tarihi anıtlar ve heykellerin korunmasına dair kararname imzaladı

Anıt ve heykellerin kaldırılması için yapılan girişimlere karşı olan Trump, aynı gün ülkedeki tarihi anıt ve heykellerin korunmasını öngören başkanlık kararnamesini imzaladığını duyurdu.

Trump, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Amerikan anıtlarını ve heykellerini korumak ve son dönemde yaşanan şiddet içeren suçlarla mücadele için çok güçlü bir kararnameyi imzalama imtiyazına eriştim. Büyük ülkemize karşı bu yasa dışı eylemlere başvuranları uzun hapis cezaları bekliyor." paylaşımında bulundu.