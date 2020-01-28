Trump, sözde Orta Doğu barış planının öngördüğü İsrail ve Filistin haritasını paylaştı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Trump, sözde Orta Doğu barış planının öngördüğü İsrail ve Filistin haritasını paylaştı - Son Dakika

Trump, sözde Orta Doğu barış planının öngördüğü İsrail ve Filistin haritasını paylaştı

19 dakika önce

ABD Başkanı Donald Trump, sözde Orta Doğu barış planı kapsamında öngörülen İsrail ve Filistin devletlerinin sınırlarını gösteren bir haritayı paylaştı.

Trump, sözde Orta Doğu barış planının öngördüğü İsrail ve Filistin haritasını paylaştı, System.String[]

ABD Başkanı Donald Trump, sözde Orta Doğu barış planı kapsamında öngörülen İsrail ve Filistin devletlerinin sınırlarını gösteren bir haritayı paylaştı.

Trump, Beyaz Saray'da İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile düzenlediği ortak basın toplantısının ardından Twitter hesabından bir açıklama yaptı.

Açıklamasında, "Daima İsrail devleti ve Yahudi halkının yanında olacağım. Onların emniyet ve güvenliğini ve kendi tarihi vatanlarında yaşama haklarını güçlü şekilde destekliyorum. Artık barış zamanı!" ifadelerini kullanan Trump, kendi planına göre İsrail devletinin sınırlarının öngörüldüğü bir de harita paylaştı.

Mevcut işgal durumunu "meşru sınırlar" olarak kabul eden haritaya göre, İsrail toprağı olarak gösterilen bölgeler sarı renkte belirtilirken, İsrail'in işgali altındaki 15 yerleşim yeri de İsrail toprağı olarak ifade edildi.

Kudüs'ün İsrail'in başkenti olarak gösterildiği haritada, "gelecekteki Filistin devleti" ibaresiyle de başkenti Kudüs'ün doğusundaki bir bölge olarak belirlenen Filistin devletinin toprakları turkuaz renkte gösterildi.

Haritanın altında ise "Mescid-i Aksa'nın statüsünün korunacağı", "Kudüs'ün güvenlik duvarının batısında (İsrail'in başkenti olarak) bölünmez olarak kalacağı" ve "İsrailli ya da Filistinli olsun hiç kimsenin yerinden edilmeyeceği" maddeleri yer aldı.

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Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 10:26 Kaynak: AA
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