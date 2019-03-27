Son Dakika Haberleri: Trump, Stoltenberg ile Görüşecek

Trump, Stoltenberg ile Görüşecek

1 saat önce

ABD Başkanı Donald Trump'ın 2 Nisan günü NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile Beyaz Saray'da bir görüşme yapacağı bildirildi.

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ABD Başkanı Donald Trump'ın 2 Nisan günü NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile Beyaz Saray'da bir görüşme yapacağı bildirildi.

Beyaz Saray Basın Sözcülüğü, gelecek hafta Washington'da yapılacak NATO Dışişleri Bakanları toplantısına katılmak üzere ABD'ye gelecek olan Stoltenberg'in Trump ile görüşeceğini açıkladı.

Açıklamada, Trump'ın Stoltenberg ile görüşmesinde kuruluşunun 70. yılı dolayısıyla NATO'nun uluslararası güvenlik açısından önemine bir kez daha vurgu yapacağı belirtildi.

Aynı açıklamada, Trump ile Stoltenberg'in "NATO üyesi ülkelerin ittifaka yaptıkları katkı paylarının artırılması" konusunun da ele alınacağı kaydedildi.

Önceki açıklamalarında bazı NATO üyesi ülkeleri "olması gerekenden daha az katkı payı ödemekle" suçlayan Trump, özellikle Almanya ile bu konuda anlaşmazlık yaşamıştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 01:51 Kaynak: AA

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