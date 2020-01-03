Trump: Süleymani, Amerikalıları öldürmeyi planlıyordu - Son Dakika
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Trump: Süleymani, Amerikalıları öldürmeyi planlıyordu

6 saat önce

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kasım Süleymani, uzun zamandır binlerce Amerikalıyı öldürdü, yaraladı ve daha fazlasını planlıyordu ama yakalandı" dedi.

Trump: Süleymani, Amerikalıları öldürmeyi planlıyordu, System.String[]

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, " Kasım Süleymani, uzun zamandır binlerce Amerikalıyı öldürdü, yaraladı ve daha fazlasını planlıyordu ama yakalandı" dedi.

Trump, Süleymani'ye ilişkin yaptığı paylaşımda, "General Kasım Süleymani, uzun zamandır binlerce Amerikalıyı öldürdü, yaraladı ve daha fazlasını planlıyordu ama yakalandı. İran'da son zamanlarda öldürülen çok sayıda protestocu da dahil olmak üzere milyonlarca insanın ölümünden doğrudan ve dolaylı olarak sorumluydu. İran hiçbir zaman kabul edemeyecek olsa da Süleymani, ülke içinde hem nefret edildi hem de korkuldu. Dış dünyaya gözüktükleri kadar üzgün değiller. Yıllar önce ortadan kaldırılmalıydı!" ifadelerini kullandı.


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Haber Yayın Tarihi: 03.01.2020 05:16 Kaynak: DHA
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