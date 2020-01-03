Trump: "Süleymani yıllar önce yok edilmeliydi" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Trump: 'Süleymani yıllar önce yok edilmeliydi' - Son Dakika

Trump: "Süleymani yıllar önce yok edilmeliydi"

6 saat önce

ABD Başkanı Donald Trump, İran Devrim Muhafızları'na bağlı Kudüs Gücü Komutanı General Kasım Süleymani'nin öldürülmesini savunarak, "Yıllar önce yok edilmeliydi.

Trump:

ABD Başkanı Donald Trump, İran Devrim Muhafızları'na bağlı Kudüs Gücü Komutanı General Kasım Süleymani'nin öldürülmesini savunarak, "Yıllar önce yok edilmeliydi." ifadesini kullandı.

Trump, General Kasım Süleymani'nin Bağdat Havalimanı'nda düzenlenen ABD hava saldırısında öldürülmesine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Süleymani'nin son zamanlarda, Irak'taki protestocular dahil, milyonlarca kişinin ölümünden sorumlu olduğuna işaret eden Trump, şunları söyledi:

"General Kasım Süleymani, zaman içerisinde binlerce Amerikalıyı öldürdü veya ağır şekilde yaraladı. Birçoğunu da öldürmeyi planlıyordu ama yakalandı. Son zamanlarda çok sayıda İranlı protestocular da dahil olmak üzere milyonlarca insanın ölümünden doğrudan ve dolaylı olarak sorumluydu."

Trump, İran içinde ve dışında Süleymani'den nefret edildiğini ancak Tahran yönetiminin bunu kabul etmediğini savunarak, "(İran halkı) Dünya'ya inandırmaya çalıştıkları gibi liderleri kadar üzgün değil. Yıllar önce yok edilmeliydi." ifadelerini kullandı.

ABD'nin İranlı komutanı öldürmesi

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), İran Devrim Muhafızları Ordusuna bağlı Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani ve Haşdi Şabi Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis'in, Bağdat Havalimanı yakınında düzenlenen saldırıda öldürüldüğünü açıklamıştı.

İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney ise ABD saldırısının intikamının alınacağını söyledi.

Ülkede 3 gün ulusal yas ilan eden Hamaney, ABD güçlerine sert karşılık verileceğini duyurdu.

Amerika Birleşik Devletleri, Kasım Süleymani, Donald Trump, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.01.2020 05:44 Kaynak: AA
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