Trump: Suriye'de Deaş'tan Kalan Ne Varsa Yok Edileceği Bilgisini Verdi
20 dakika önce
ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medşa hesabından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendisine DEAŞ'ın Suriye'de yok edileceği bilgisini verdiğini söyledi.
ABD
Başkanı Donald Trump
, sosyal medşa hesabından Cumhurbaşkanı Erdoğan
'ın kendisine DEAŞ'ın Suriye
'de yok edileceği bilgisini verdiğini söyledi.
Trump, Twitter
hesabından şu mesajı paylaştı: "Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye'de DEAŞ'tan kalan ne varsa yok edileceği bilgisini bana verdi. O bunu yapabilecek birisi, ve de Türkiye
bizim 'kapı kamşumuz'. Askerlerimiz eve dönüyor."
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Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 09:37 Kaynak: DHA
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