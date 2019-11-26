Son Dakika Haberleri: Trump, Suriye'de El Bağdadi'yi kovalayan köpeği Beyaz Saray'da ağırladı
Son Dakika Dünya Trump, Suriye'de El Bağdadi'yi kovalayan köpeği Beyaz Saray'da ağırladı - Son Dakika Dünya

Trump, Suriye'de El Bağdadi'yi kovalayan köpeği Beyaz Saray'da ağırladı

6 saat önce

ABD Başkanı Donald Trump, DEAŞ elebaşı Ebubekir el-Bağdadi'nin etkisiz hale getirildiği operasyonda yaralanan "Conan" adlı köpeği Beyaz Saray'da ağırlayarak plaket ve madalya verdi.

Trump, Suriye'de El Bağdadi'yi kovalayan köpeği Beyaz Saray'da ağırladı, System.String[]

ABD Başkanı Donald Trump, DEAŞ elebaşı Ebubekir el-Bağdadi'nin etkisiz hale getirildiği operasyonda yaralanan "Conan" adlı köpeği Beyaz Saray'da ağırlayarak plaket ve madalya verdi.


Trump, eşi Melania Trump, Başkan Yardımcısı Mike Pence ve Bağdadi operasyonunda kullanılan Conan ile Beyaz Saray'ın bahçesinde kameraların karşısına çıktı.

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Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Beyaz Saray, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 26.11.2019 11:09 
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