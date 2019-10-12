Son Dakika Haberleri: Trump Suriye'deki operasyona ve Türkiye'ye dair açıklamalar yaptı
Son Dakika Güncel Trump Suriye'deki operasyona ve Türkiye'ye dair açıklamalar yaptı

Trump Suriye'deki operasyona ve Türkiye'ye dair açıklamalar yaptı

1 saat önce

ABD Başkanı Trump yine durmadı.

ABD Başkanı Trump yine durmadı. Suriye'deki operasyona ve Türkiye'ye dair açıklamalar yaptı. Bu kez tehdidin dozunu iyice artıran Trump, Türkiye yapmaması gereken bir şeyi yaparsa, daha önce çok az ülkenin gördüğü türden yaptırımlar uygularız dedi ve skandal sözlerinin sonu gelmedi. Türkiye ile çok iyi bir ilişkimiz dedi. Yıllardır masum insanları katleden ABD, "Türkiye'nin insan öldürmesini istemiyoruz" diyerek teröristleri savundu.

(İHA)

Trump Suriye'deki operasyona ve Türkiye'ye dair açıklamalar yaptı

Donald Trump, Türkiye, Suriye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.10.2019 02:30 Kaynak: İHA
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