Trump Suriye'deki operasyona ve Türkiye'ye dair açıklamalar yaptı
1 saat önce
ABD Başkanı Trump yine durmadı.
Haber Yayın Tarihi: 12.10.2019 02:30 Kaynak: İHA
ABD Başkanı Trump yine durmadı. Suriye'deki operasyona ve Türkiye'ye dair açıklamalar yaptı. Bu kez tehdidin dozunu iyice artıran Trump, Türkiye yapmaması gereken bir şeyi yaparsa, daha önce çok az ülkenin gördüğü türden yaptırımlar uygularız dedi ve skandal sözlerinin sonu gelmedi. Türkiye ile çok iyi bir ilişkimiz dedi. Yıllardır masum insanları katleden ABD, "Türkiye'nin insan öldürmesini istemiyoruz" diyerek teröristleri savundu.
(İHA)
Deschamps Türkiye maçı öncesi açıkladı: Kante'nin oynaması zor Ahmedinejad, Barış Pınarı Harekatı'ndan dolayı Türkiye'ye gelmekten vazgeçti Buket Aydın'ın operasyon bölgesinin sınırında verdiği pozdaki saati Twitter'da trend oldu Kontrol altına alınan Resulayn şehir merkezinin girişindeki terör örgütü YPG'nin sözde bayrakları indirildi