Son Dakika Haberleri: Trump, Suriye kararını savundu
Son Dakika Güncel Trump, Suriye kararını savundu

Trump, Suriye kararını savundu

34 dakika önce

ABD Başkanı Donald Trump, Suriye ile ilgili son kararını savunarak, "Sonu gelmeyen ve saçma savaşlar bitiyor.

Trump, Suriye kararını savundu, System.String[]

ABD Başkanı Donald Trump, Suriye ile ilgili son kararını savunarak, "Sonu gelmeyen ve saçma savaşlar bitiyor. Büyük resme odaklanacağız." açıklamasını yaptı.

Trump, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "ABD'yi bile sevmeyen insanların yararına muhteşem ordumuzun polislik operasyonları yürüttüğü bölgelerdeki saçma, sonu gelmeyen savaşlardan kurtulmak için seçildim. Bu konuda en mutsuz iki ülke Rusya ve Çin çünkü onlar bizim çıkmaza girmemizi ve büyük paralar harcamamızı seviyorlar." değerlendirmesinde bulundu.

"Ben görevi devraldığımda ordumuz tamamen bitik durumdaydı, şimdi hiç olmadığı kadar güçlü. Sonu gelmeyen ve saçma savaşlar bitiyor! Büyük resme odaklanacağız." ifadelerini kullanan Trump, gerekmesi durumunda geri dönüp, gerekli adımları atabileceklerini belirtti.

Trump'ın Suriye kararı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Trump, dün gece bir telefon görüşmesi gerçekleştirmişti.

Beyaz Saray'dan sabah saatlerinde, " Türkiye, yakın zamanda Suriye'nin kuzeyine uzun süredir planladığı operasyon için harekete geçecek. ABD Silahlı Kuvvetleri bu operasyonu desteklemeyecek ya da bu operasyona dahil olmayacak." açıklaması yapılmıştı.

Trump da Twitter'dan paylaşımında, "Kürtler, bizimle savaştı ancak bunu yapmaları için onlara çok para ödendi ve teçhizat verildi. (Kürtler) Yıllardır Türkiye'ye karşı savaşıyorlar. Bu savaşı 3 yıl boyunca engelledim ancak bizim için bu saçma, çoğu aşiret kaynaklı, sonu gelmez savaşlardan uzaklaşmamızın ve askerlerimizi eve geri getirmenin artık zamanı." ifadesine yer vermişti.

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Haber Yayın Tarihi: 07.10.2019 06:58 Kaynak: AA
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