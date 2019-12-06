Son Dakika Haberleri: Trump: Suudi Arabistan'a 12 bin asker göndereceğimiz haberleri doğru değil
Son Dakika Dünya Trump: Suudi Arabistan'a 12 bin asker göndereceğimiz haberleri doğru değil - Son Dakika Dünya

Trump: Suudi Arabistan'a 12 bin asker göndereceğimiz haberleri doğru değil

6 saat önce

ABD Başkanı Donald Trump, medyada yer alan Suudi Arabistan'a daha fazla askeri birlik gönderileceği iddialarını reddetti.

Trump: Suudi Arabistan'a 12 bin asker göndereceğimiz haberleri doğru değil, System.String[]

ABD Başkanı Donald Trump, medyada yer alan Suudi Arabistan'a daha fazla askeri birlik gönderileceği iddialarını reddetti.

Trump, resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şunları yazdı:

"Suudi Arabistan'a 12 bin asker daha göndereceğimiz haberleri doğru değil, veya daha doğru ifade etmek gerekirse, Yalan Haber!"

Perşembe günü, medyada yer alan bazı haberler Washington yönetiminin İran'ın gelecekte "oluşturabileceği tehditlere" önlem olarak bölgeye daha fazla asker göndereceğini öne sürmüştü. Pentagon Basın Sekreteri Alyssa Farah bu iddiaları reddetmiş, fakat ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert O'Brien Trump'ın bu fikri değerlendirdiğini söylemişti.


Dünya

Haber Yayın Tarihi: 06.12.2019 09:52 Kaynak: DHA
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