Son Dakika Haberleri: Trump Suudi Arabistan'a silah satışını engelleyecek tasarıyı 3. kez veto etti
Son Dakika Ekonomi Haber

Trump Suudi Arabistan'a silah satışını engelleyecek tasarıyı 3. kez veto etti

1 saat önce

ABD Başkanı Trump, Kongre tarafından gönderilen, ABD'nin Suudi Arabistan'a yapmayı planladığı silah satışını engellemeyi öngören tasarıyı üçüncü kez veto etti.

Trump Suudi Arabistan'a silah satışını engelleyecek tasarıyı 3. kez veto etti, System.String[]
ABD Başkanı Trump, Kongre tarafından gönderilen, ABD'nin Suudi Arabistan'a yapmayı planladığı silah satışını engellemeyi öngören tasarıyı üçüncü kez veto etti.
Amerika Birleşik Devletleri, Suudi Arabistan, Donald Trump, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 25.07.2019 09:27 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



ABD, Hürmüz Boğazı'nda İran'a karşı önlem aldı Kalın-Jeffrey görüşmesinin detayları sızdırıldı: ABD kabul etti ama adım atmak istemiyor Genç kadın, eline aldığı silahla yanlışlıkla uzman onbaşı olan sevgilisini vurdu Pitbullun saldırdığı çocuğun imdadına komşusu yetişti

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.7.2019 10:31:41. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Trump Suudi Arabistan'a silah satışını engelleyecek tasarıyı 3. kez veto etti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]