Trump Suudi Arabistan'a silah satışını engelleyecek tasarıyı 3. kez veto etti
1 saat önce
ABD Başkanı Trump, Kongre tarafından gönderilen, ABD'nin Suudi Arabistan'a yapmayı planladığı silah satışını engellemeyi öngören tasarıyı üçüncü kez veto etti.
ABD Başkanı Trump, Kongre tarafından gönderilen, ABD'nin Suudi Arabistan
'a yapmayı planladığı silah satışını engellemeyi öngören tasarıyı üçüncü kez veto etti.
Haber Yayın Tarihi: 25.07.2019 09:27
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