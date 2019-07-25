Son Dakika Haberleri: Trump, Suudi Arabistan'a silah satışını yasaklamayı öngören yasa tasarılarını veto etti
BBC
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Trump, Suudi Arabistan'a silah satışını yasaklamayı öngören yasa tasarılarını veto etti

31 dakika önce

ABD Başkanı Trump, Yemen savaşına katıldıkları gerekçesiyle Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'ne 8,1 milyar dolar değerinde silah satışını yasaklamayı öngören üç yasa tasarısını veto etti.

Trump, Suudi Arabistan'a silah satışını yasaklamayı öngören yasa tasarılarını veto etti, System.String[]

ABD Başkanı Donald Trump, Yemen savaşına katıldıkları gerekçesiyle Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'ne silah satışını yasaklamayı öngören üç yasa tasarısını veto etti.

Amerikan Kongresi'nin iki kanadının da kabul ettiği yasa tasarıları, ABD'nin savunma şirketi Raytheon şirketi aracılığıyla Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'ne 8,1 milyar dolar değerinde silah satışını yasaklamayı içeriyordu.

Trump, yasa tasarılarını "ABD'nin küresel rekabet gücünü zayıflatacağı ve müttefikleri ile önemli ilişkilerine zarar vereceği" gerekçesiyle veto ettiğini açıkladı.

Kongre üyeleri, bu silahların Yemen'deki savaşı körüklemek amacıyla kullanılmasından endişe ediyor.

Yasa tasarılarını destekleyenler Suudi Arabistan'ın hem Yemen savaşındaki rolünü hem de gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetindeki rolünü kınadıklarını açıkladılar.

Trump veto hakkını üç kez kullandı

Senato'daki Cumhuriyetçi Parti'nin lideri Mitch McConnell, Senato'nun Trump'ın vetosunu hükümsüz bırakıp bırakmamak konusunda 2 Ağustos'ta bir oylama gerçekleştireceğini söyledi.

Bunun gerçekleşmesi için Senato'nun üçte iki çoğunluğunun bu yönde oy kullanması gerekiyor; ancak analistlere göre bu pek mümkün değil.

Mayıs ayında Trump, Kongre üyelerini atlatmak için ulusal güvenlik ilan ederek silah satışının önünü açmıştı.

Trump yönetimi bunun sebebi olarak İran'ın ulusal güvenliklerine teşkil ettiği tehlikeyi göstermişti.

Ancak özellikle Senato'daki Cumhuriyetçiler, yasa koyucuların onayını almadan silah satışına gidilmesi yönteminin yasal olmadığını; silah satışına karşı çıkma hakları olduğunu söylemişti.

Trump, göreve geldiğinden beri üç kez veto yetkisini kullandı.

Suudi Arabistan, Donald Trump, Yemen, Dünya

BBC
Haber Yayın Tarihi: 25.07.2019 08:14 
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