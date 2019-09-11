Son Dakika Haberleri: Trump Taliban'a hiç olmadığı kadar şiddetli saldırma sözü verdi
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Trump Taliban'a hiç olmadığı kadar şiddetli saldırma sözü verdi

1 saat önce

11 Eylül saldırılarının 18. yıldönümü anma törenlerinde konuşan Trump son dört günde Amerikan güçlerinin düşmana (Taliban) çok sert bir şekilde saldırdığını ve bunun artarak devam edeceğini söyledi

Trump Taliban'a hiç olmadığı kadar şiddetli saldırma sözü verdi, System.String[]

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump Taliban'a hiç olmadığı kadar şiddetli bir şekilde saldırma sözü verdi.


11 Eylül saldırılarının 18. yıl dönümü anma törenlerinde konuşan Trump, son dört günde Amerikan güçlerinin düşmana (Taliban) çok sert bir şekilde saldırdığını ve bunun artarak devam edeceğini söyledi.

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Amerika Birleşik Devletleri Başkanı, Donald Trump, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 11.09.2019 09:00 
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