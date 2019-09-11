Trump Taliban'a hiç olmadığı kadar şiddetli saldırma sözü verdi
1 saat önce
11 Eylül saldırılarının 18. yıldönümü anma törenlerinde konuşan Trump son dört günde Amerikan güçlerinin düşmana (Taliban) çok sert bir şekilde saldırdığını ve bunun artarak devam edeceğini söyledi
Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump Taliban'a hiç olmadığı kadar şiddetli bir şekilde saldırma sözü verdi.
11 Eylül saldırılarının 18. yıl dönümü anma törenlerinde konuşan Trump, son dört günde Amerikan güçlerinin düşmana (Taliban) çok sert bir şekilde saldırdığını ve bunun artarak devam edeceğini söyledi.
Haber Yayın Tarihi: 11.09.2019 09:00
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