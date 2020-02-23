Trump, Taliban ile anlaşma konusunda umutlu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Trump, Taliban ile anlaşma konusunda umutlu - Son Dakika

Trump, Taliban ile anlaşma konusunda umutlu

6 saat önce

ABD Başkanı Donald Trump, hem ABD'nin hem de Taliban'ın anlaşma yapmak istediğine vurgu yaparak anlaşmanın işe yarayacağını söyledi.

Trump, Taliban ile anlaşma konusunda umutlu, System.String[]

ABD Başkanı Donald Trump, hem ABD'nin hem de Taliban'ın anlaşma yapmak istediğine vurgu yaparak anlaşmanın işe yarayacağını söyledi.

ABD Başkanı Trump, Hindistan'a yapacağı ziyaret için Beyaz Saray'dan ayrılırken basın mensuplarına gündemi değerlendirdi.

Trump, "19 yıldır Afganistan'dayız. Onların (Taliban) anlaşma yapmak istediğini düşünüyorum, biz de anlaşma yapmak istiyoruz. Sanıyorum bu işe yaracayacak. Onlar artık savaşmaktan yoruldular." değerlendirmesinde bulundu.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, ABD ile Taliban arasında Afganistan'da 29 Şubat'ta barış anlaşması imzalanmasının beklendiğini belirtmişti.

Afganistan Milli Güvenlik Şurası da ABD-Taliban barış anlaşması kapsamında Taliban'ın dün gece yarısından itibaren saldırılarını azaltacağını açıklamıştı.

Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi de ülkesinin, ABD ile Taliban arasındaki anlaşmada önemli bir rol oynadığını ve Afganistan'da "barış için yol haritası" oluşturulmasına yardım ettiğini bildirmişti.

Trump'ın Hindistan ziyareti

Trump, Hindistan Başbakanı Narendra Modi ile iyi anlaştığını ve orada düzenlenecek etkinliğe milyonlarca kişinin katılacağını belirtti.

Hindistan'da iki gün geçirecek Trump'ın dünyaca ünlü Agra şehrindeki Tac Mahal'e ziyarette bulunması ve Hindistan Başbakanı Modi'nin memleketi Ahmedabad'da yaklaşık 100 bin kişiye hitap etmesi bekleniyor.

Trump, ayrıca Ahmedabad'da inşa edilen dünyanın en büyük kriket stadyumunun resmi açılışına da katılacak.

Trump'ın Hindistan ziyaretinde Pakistan'la ilişkiler ve Keşmir konusunun da ele alınacağı belirtiliyor.

Sanders'a tebrik

Trump, dünkü Nevada ön seçimlerini kazanan Demokrat Bernie Sanders'ı tebrik ettiğini söyledi.

Trump, Kongredeki bazı Demokratların Sanders'a ket vurmaya çalıştığını ve " Rusya, Sanders'ı destekliyor" iddiasının Temsilciler Meclisi İstihbarat Komitesi Başkanı Demokrat Adam Schiff tarafından ortaya atıldığını savundu.

Trump, "Eğer hile yapmazlarsa Sanders, Demokratların başkan adaylığını kazanabilir." değerlendirmesinde bulundu.

Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Hindistan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.02.2020 07:10 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Boksta ağır sıklet unvan maçının galibi Fury
ABD yaptırımları İran'ı zor durumda bıraktı! İnsanlar böbreklerini satmaya başladı İran Cumhurbaşkanı Ruhani: ABD yaptırımları korona gibidir, korkusu gerçekliğinden fazla Van'da 4.0 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi

Son Dakika Haberleri
00:20 Emrah'ın oğlu Tayfun zorlu geçen çocukluğunu anlattı: Herkes okuldayken ben DNA testi oluyordum
21:58 Demet Akalın, kendisine "teyze" diyen Aleyna Tilki'nin annesine yanıt verdi
20:03 Tuba Ünsal, iç çamaşırsız pozlarıyla sosyal medyayı salladı
18:25 Chloe hakkında çıkan aşk iddialarına yaptığı paylaşımla yanıt verdi
13:41 Sanat camiasındaki entrikalardan yoruldum

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.02.2020 01:19:26. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Trump, Taliban ile anlaşma konusunda umutlu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]