Trump, Taliban ile barış görüşmelerini iptal etti

ABD Başkanı Donald Trump, Afganistan'da bir ABD askerinin hayatını kaybettiği saldırının ardından Taliban'la barış görüşmelerini iptal ettiğini duyurdu.

ABD Başkanı Donald Trump, geçtiğimiz hafta Afganistan'ın başkenti Kabil'de aralarında ABD askerinin de olduğu 11 kişinin ölümüyle sonuçlanan Taliban saldırısının ardından barış görüşmelerini iptal etti. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Trump, Pazar günü Maryland eyaletindeki Camp David'de önemli Taliban liderleriyle ve Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani ile gizli bir görüşme gerçekleştirmeyi planladığını belirterek, "Bu gece ABD'ye geliyorlardı. Maalesef, yanlış bir koz elde etmek amacıyla Kabil'de askerlerimizden birini ve diğer 11 kişinin hayatını kaybetmesine yol açan saldırıyı üstlendiler. Toplantıyı ve barış görüşmelerini hemen iptal ettim" dedi. ABD Başkanı Trump açıklamasının devamında, "Bu çok önemli barış görüşmeleri sırasında eğer bir ateşkese bağlı kalmayarak 12 masum insanı da öldürüyorlarsa, demek ki anlamlı bir anlaşma için müzakere gücüne muhtemelen sahip değiller" ifadelerine yer verdi.

Taliban'dan ise Trump'ın açıklamalarının ardından henüz bir yanıt gelmedi. Geçtiğimiz hafta, Taliban temsilcileriyle Katar'ın başkenti Doha'da barış görüşmesi yapan ABD'nin Afganistan Özel Temsilcisi Zalmay Halilzad, barış görüşmesi sonucu Taliban'la prensipte uzlaşmaya vardıklarını açıklamıştı. Halilzad, önümüzdeki aylarda yaklaşık 5 bin Amerikan askerinin Afganistan'dan çekilebileceğini ifade etmişti.

(İHA)