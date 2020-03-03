Trump, Taliban liderlerinden biriyle telefon görüşmesi yaptı - Son Dakika
BBC
Son Dakika Dünya Trump, Taliban liderlerinden biriyle telefon görüşmesi yaptı - Son Dakika Dünya

Trump, Taliban liderlerinden biriyle telefon görüşmesi yaptı

6 saat önce

ABD Başkanı Donald Trump, ülkesinin Cumartesi günü anlaşma imzaladığı Taliban'ın liderlerinden Molla Abdulgani Berader ile bir telefon görüşmesi yaptı.

Trump, Taliban liderlerinden biriyle telefon görüşmesi yaptı, System.String[]

ABD Başkanı Donald Trump, ülkesinin Cumartesi günü anlaşma imzaladığı Taliban'ın liderlerinden Molla Abdulgani Berader ile bir telefon görüşmesi yaptı.

Trump ve Berader, Katar'ın başkenti Doha'da imzalanan ve Afganistan'da barışın tesisini amaçlayan anlaşmanın nasıl uygulanacağı konusunda görüş alışverişinde bulundu.

Taliban'dan yapılan açıklamada, telefon görüşmesinin yarım saatten uzun sürdüğü belirtildi.

Trump'ın telefon görüşmesi yaptığı Molla Abdulgani Berader, Taliban'ın kurucularından.

Berader aynı zamanda Taliban'ın Siyasi Ofis Başkanı.

Anlaşmanın doğrudan tarafı olmayan Afgan hükümeti daha önce Taliban'la geçici ateşkesin sona erdiği Pazartesi gününden bu yana çıkan çatışmalarda 20'den fazla kişinin öldüğünü açıklamıştı.





"Afganistan'a Barışı Getirme Anlaşması" adı verilen anlaşmaya ABD'nin Afganistan Özel Temsilcisi Zalmay Halilzad ve Molla Abdulgani Berader imza atmıştı.

Anlaşmada, "Taliban olarak bilinen ve ABD tarafından tanınmayan Afganistan İslam Emirliği'nin anlaşmada belirtilen taahhütlere uyması halinde ABD, müttefikleri ve koalisyon güçleri Afganistan'daki askerlerinin tamamını 14 ay içinde ülkeden çekecek" ifadesi vardı.

Afganistan'daki ABD, müttefikleri ve koalisyon güçlerinin askerlerinin sayısının 135 gün içinde 8 bin 600'e düşürüleceği açıklanan anlaşmada, Taliban'ın, serbest bırakılan üyelerinin ABD ve müttefiklerine tehdit oluşturmamasını sağlayacağı da vurgulanmıştı.

Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Dünya, Son Dakika

BBC
Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 11:40 
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