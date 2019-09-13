Son Dakika Haberleri: Trump: tamamıyla bir anlaşmayı yapmayı tercih ederim
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Trump: tamamıyla bir anlaşmayı yapmayı tercih ederim

1 saat önce

ABD Başkanı Donald Trump, Çin ile kapsamlı bir ticaret anlaşması tercih ettiğini ifade vurguladı ve "Tamamıyla bir anlaşmayı yapmayı tercih ederim" dedi.

Trump: tamamıyla bir anlaşmayı yapmayı tercih ederim, System.String[]

ABD Başkanı Donald Trump, Çin ile kapsamlı bir ticaret anlaşması tercih ettiğini ifade vurguladı ve "Tamamıyla bir anlaşmayı yapmayı tercih ederim" dedi.

Trump. Beyaz Saray'da gazetecilere yaptığı açıklamada, "Çok sayıda analistin geçici bir anlaşma söylediğini görüyorum, bunun anlamı, ilk önce kolay olan maddeleri yapalım. Ama kolay ya da zor diye bişey yok. Bir anlaşma var ya da bir anlaşma yok. Ama bunun değerlendireceğimiz bir şey olduğunu düşünüyorum. Tamamıyla bir anlaşmayı yapmayı tercih ederim" dedi.

ABD Kongresi'nin Cumhuriyetçi üyeleri ile buluşması sırasında yaptığı konuşmada da, "Orta  sınıf için vergi planımızı gelecek yıl içinde açıklayacağız. Çok yoğun  bir şekilde çalışan orta sınıf için çok, çok önemli vergi indirimleri  olacak. Bu konuda hep birlikte çalışacağız" diye konuştu; ancak, vergi indirimi planının ayrıntılarını açıklamadı.

Amerika Birleşik Devletleri, Çin Halk Cumhuriyeti, Donald Trump, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 13.09.2019 08:22 Kaynak: DHA
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